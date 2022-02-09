"التجربة هي الفيصل".. توفيق عبد الحميد يعود للفن بمسلسل "يوتيرن"

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أعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن عودته للتمثيل من خلال مسلسل جديد بعد 12 عام من التوقف الفني.

دوت الخليجيرصد عودة توفيق عبد الحميد للفن بعد غياب 12 عام

وكتب توفيق عبد الحميد عبر موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” قائلاً:”بعد ١٢ عاما من التوقف عن التمثيل أعود فى مسلسل يوتيرن بس بجرب والتجربة الفيصل فى أن أستمر أو أعود للتوقف”.

عودة توفيق عبد الحميد للفن بعد غياب 11 سنة

الجدير بالذكر أنه، أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد عودته رسميًا للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، اذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ان شاء الله بدون مقاطعة يسعدنى ويشرفني ان أكون ضيفا عليكم فى رمضان القادم دعواتكم".

وكان قد شارك عبد الحميد جمهوره مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

ويعود الفنان القدير توفيق عبد الحميد للفن، بعد غياب 11 عاما، من خلال مشاركته بمسلسل «يوتيرن» مع الفنانة ريهام حجاج، والذي يجسد من خلاله دور والدها، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، وعبير صبري، صفاء الطوخي، توفيق عبد الحميد، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.

توفيق عبد الحميد يحدث ضجة بظهوره بصحبة الكلاب

و أحدثت صور الفنان القدير توفقيق عبد الحميد بصحبة عدد من الكلاب، ضجة عريمة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، خاصة أنها تعد المرة الأولى للفنان في مشاركة صورة له مع الجمهور.

وفي أول تعليق لتوفيق عبد الحميد حرص على كشف السر وراء ظهوره مع هذه الكلاب، فقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر: “الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل”.

وتابع توفيق حديثا موضحا: “الكلاب مرتبطة بيا بشكل غير طبيعي، لما بزعق مع حد فيهم وأخرجه، بيقعد يعيط على باب الغرفة لحد ما أدخله”.