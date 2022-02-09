/678457/مرتضى-منصور-القضية-رقم-50-التي-يخسرها-ممدوح-عباس-وقائمته

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ قليل، بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد خسارة ممدوح عباس القضية التي قدمها في السابق هو وقائمته، على مرتضى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بيان مركز التسوية والتحكيم

اصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم حكما برفض الدعوي المقامة من بعض أعضاء قائمة ممدوح عباس " قائمة الخراب" والتي أقامها كمال شعيب محامي ممدوح عباس، والعتال باسم مصطفي عبد الخالق وعبد الله جورج وطلبوا فيها ايقاف العملية الانتخابية في نادي الزمالك المزمع اقامتها يوم الجمعة الموافق 11 فبراير، وتشكيل لجنة من خارج مجلس الادارة وتغيير أرقام المرشحين جميعا، في ورقة الانتخاب وعودة المشطوبين من البلطجية والمزورين الي كشوف الناخبين للإدلاء بأصواتهم رغم شطب عضويتهم .

ترافع أمس في الدعوي مرتضي منصور واثبت لهيئة المحكمة أن هذة القائمة التي يتبناها ممدوح عباس، ويصرف علي دعايتها ملايين الجنيهات ليس لديها اي برنامج انتخابي سوي البلطجة والادعاءات الكاذبة والبذاءات وترويج الشائعات وانهم يريدون وقف العملية الانتخابية بكافة الوسائل وطلب رفض الدعوي والاستمرار في استكمال الانتخابات في موعدها.

هيئة المحكمة الدعوي

ومنذ قليل اصدرت المحكمة برئاسة معالي المستشار محمد عبد النبي رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق وعضوية السادة المستشارين حسن ابو الوفا واحمد هشام عزيز نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة الحاليين حكما برفض دعوي محامي ممدوح عباس والتي ترافع فيها مع هذا المحامي مصطفي عبد الخالق وعبد الله جورج اللذين حضرا الجلسة بشخصيهما.

ورفضت المحكمة كل ادعائتهم وامرت باجراء الانتخابات في موعدها بذات ارقام المرشحين دون تعديل وبدون تعيين اي لجنة من خارج المجلس وبذات كشوف الناخبين المعلقة علي ابواب النادي دون السماح للمشطوبين من البلطجية والمزورين الذي اعاد حسين لبيب عضويتم مرة اخري دون اي سند قانوني علي الرغم من عدم صلاحيته لاتخاذ قرارات خارجة عن نطاق اختصاصة وهو مجرد تسيير اعمال مالية فقط .

آخر مهاترات ممدوح عباس وقائمتة

وليتركوا اعضاء الجمعية العمومية المحترمين يختاروا من يشاءون حتي نخرج نادي الزمالك العظيم من هذا النفق المظلم ليستكمل ثورتة الرياضية والانشائية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.