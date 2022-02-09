/678458/خطوات-تصعيدية-المركزي-الفلسطيني-يعلن-تعليق-الاعتراف-بـ-إسرائيل

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

دوت الخليج

رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن المجلس المركزي قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين، موضحاً أن المجلس المركزي ينظر للإدارة الأمريكية على أنها غير مؤهلة لأن تكون راعية وسيطة للتسوية مع الجانب الإسرائيلي بسبب انحيازها لإسرائيل.

التوجه للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن

واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، على ضرورة التوجه للمجتمع الدولي خاصة لمجلس الأمن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، داعياً إلى تعزيز وتطوير المقاومة الشعبية، معتبرا أنها أثبتت دورها الفاعل والمؤثر في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أضاف رباح أن المجلس المركزي ناقش كذلك قضية إنهاء الانقسام الفلسطيني، وكيفية طي هذه الصفحة السوداء .

نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، من ناحيته أكد إن المجلس المركزي كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ قراراته المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني

وأوضح العالول في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن المجلس المركزي أوصى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتنفيذ القرار المتعلق بإسرائيل، بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، موضحاً إن المجلس المركزي شدد على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها المظلة الأعلى للكل الفلسطيني.

السلطة الفلسطينية تعيد النظر في شكل العلاقة مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد أوضح الأحد الماضي، إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في شكل العلاقة مع إسرائيل بسبب تقويضها حل الدولتين، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن تنفيذ الاتفاقات من جانب واحد.

وقال خلال كلمة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الـ31، في مدينة رام الله، أنه أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظا على مصالح شعبنا وقضيتنا.

وأشار عباس إلى أنه لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).