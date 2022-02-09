/678459/إيجالو-يقود-هجوم-الهلال-لمواجهة-تشيلسي-في-كأس-العالم-للأندية

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيلة الفريق لمواجهة الهلال السعودي، ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتقابل الهلال في مواجهة صعبة مع تشيلسي بطل أوروبا ساعياً أن يقدمنتيجة إيجابية أمام الفريق الإنجليزي.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

الهلال يقسو على الجزيرة بسداسية في كأس العالم للأندية

حقق الهلال السعودي فوز عريض على نظيره الجزيرة الإمارتي، بنتيجة 6/1، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وأكتسح الفريق السعودي نظيره الإمارتي وقدم لاعبوا الهلال مباراة قوية، في غياب تام للاعبي الجزيرة الذي لم يقدموا المستوى المتوقع منهم.

وأفتتح الأهداف الجزيرة الإماراتي في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله ديابي، ثم أمطر لاعبي الهلال مرمى شبك الجزيرة بستة أهداف، أفتتحها إيجالو في الدقيقة36.

وسجل كلاً من بيريرا ومحمد كنو وسالم الدوسري وموسى مارجا وأندري كاريلو، باقي أهداف الهلال، الذم قدم مستوى كبير ومميز فيافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية.

وبتلك النتيجة يضرب الهلال موعداً مع تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم.

تشكيل الهلال لمواجهة الجزيرة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: ماتيوس بيريرا – محمد كِنو – جوستافو كويار – سالم الدوسري

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا

دكة البدلاء: محمد العويس – عبد الله الجدعاني – محمد جحفلي – متعب المفرج – محمد البريك – حمد اليامي – مايكل دي أوليفيرا – أندري كاريو

تشكيلة الجزيرة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيعي – محمد العطاس – ميلوش كوسانوفيتش – خليفة الحمادي

الوسط: عبد الله إدريس – عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عبد الله ديابي – فيكتور سا

الهجوم: أحمد العطاس

دكة البدلاء: عبد الرحمن العامري – ركن المنهالي – سالم راشد – زيد سلطان – نواف سالم – محمد جمال – يوسف أيمن – عمر تراوري – دييجو كوليبالي – برونو كونسيساو – زيد العامري – علي مبخوت