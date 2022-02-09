«كلابه السبب».. مراحل عودة توفيق عبد الحميد للساحة الفنية

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توفيق عبد الحميد، ممثل مصري شهير، غاب عن الساحة الفنية لفترة طويلة من الزمن، فكان آخر عمل قدمه فيلم بعنوان «حلم العمر»، شارك في بطولته أمام حمادة هلال، ودينا فؤاد، ورامي وحيد، وهالة فاخر، ومنة عرفة، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج وائل إحسان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عودة توفيق عبد الحميد للساحة الفنية بداية من صورته بجانب الكلاب وصولا إلى مشاركته في مسلسلات رمضان 2022

صورة توفيق عبد الحميد بصحبة الكلاب «فتحة خير»

في 28 سبتمبر الماضي، قرر الفنان توفيق عبد الحميد أن يشارك جمهوره صورة له برفقة كلابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالهم وهو مستلقي على الفراش يداعب كلبيه، وعلق على الصور قائلًا: "كاجو الولد اللى فوق السرير وجوكا البنت اللى جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه معربين عن اشتياقهم لرؤيته على شاشات التليفزيون، ومتمنين له السلامة والصحة الجيدة.

توفيق عبد الحميد يبدأ في الظهور بالساحة الإعلامية

ومن هنا، بدأ اسم توفيق عبد الحميد يعود للساحة الفنية مرة أخرى، فبعد أن تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورته بصحبة الكلاب، تذكرته عدد من الوسائل الإعلامية، والذي كان ابزرهم برنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر، والذي قال فيه، متحدثا عن صورته: «الكلاب كائنات رقيقة وبديعة، ولديها قدرة غير عادية على فهم تعبيرات الوجه بصورة فطرية، ولم تكن لي صور شخصية من قبل على الفيسبوك حتى قررت أمس، نشر صورة لي مع كلابي التي تعيش معي في المنزل».

وتابع توفيق حديثا موضحا: «الكلاب مرتبطة بيا بشكل غير طبيعي، لما بزعق مع حد فيهم وأخرجه، بيقعد يعيط على باب الغرفة لحد ما أدخله».

توفيق عبد الحميد ينفي عودته للفن

واستكمل توفيق عبد الحميد تصدر التريند بعدما أعلن عن صعوبة عودته للفن، الأمر الذي أحزن جمهور، إذ قال في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر: «ما زلت متأثرًا بالانزلاق الغضروفي ومهنة التمثيل قاسية وشاقة وتتطلب من الفنان بذل مجهود ذهني وعضلي كبير لا يتناسب حاليًا مع حالتي الصحية».

توفيق عبد الحميد: عايز أرجع للتمثيل

وبعد أيام من تصريحه بعدم قدرته على العودة، اعترف بأنه يريد تقديم عمل فني جديد، فكتب منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في يوم 3 أكتوبر، قال فيه: «اتمنى ارجع للتمثيل وللناس، بس مش علشان مزيد من الشهرة والفلوس.. عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم، علشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته فى رحلة الحياة».

توفيق عبد الحميد: مش عايزة أكسب فلوس وفي نفس الوقت مخسرش نفسي

وكتب توفيق عبد الحميد في منشور أخر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: “يا كريم يارب.. دماغي وخيالي في حالة إيجابية عايز أقدم حاجة مفيدة لمصر وناسها، مش عايز أكسب فلوس، بس كمان مش عايز أخسر عشان استمر».

توفيق عبد الحميد يشارك في السباق الرمضاني المقبل

وتحقق مراد توفيق عبد الحميد في العودة للتمثيل، ليفاجأ الجمهور في الثالث من اكتوبر، بعودته للفن، ليعلن عودته رسميًا للساحة الفنية من جديد، بمسلسل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022, وذلك بعد طول فترة غياب.

توفيق عبد الحميد امام ريهام حجاج

ويعود الفنان القدير توفيق عبد الحميد للفن، بعد غياب 11 عاما، من خلال مشاركته بمسلسل «يوتيرن» مع الفنانة ريهام حجاج، والذي يجسد من خلاله دور والدها.

مسلسل «يوتيرن» لريهام حجاج؛ يشارك في بطولته كل من عبير صبري، صفاء الطوخي، توفيق عبد الحميد، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة.