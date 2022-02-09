/678469/النائب-احمد-الطيبى-قطاع-السياحة-عامب-أساسي-في-النهوض-بالأقتصاد-المصرى

قال النائب احمد الطيبى، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، ان قطاع السياحة يمثل صناعة ضخمة، حيث يعمل بها الملايين من العمالة المباشرة والعمالة الغير مباشرة ، مشيدا بالدور الذى يلعبه قطاع السياحة فى نهوض الاقتصاد القومى، مما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

دوت الخليج

دور القطاع السياحى فى الاقتصاد القومى

وأوضح النائب احمد الطيبى، عبر لقائه على برنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان قطاع السياحة هو واحد من اقوى واهم العوامل الأساسية التى ساهمت فى نهضة الأقتصاد وجذب العملة الاجنبية وجذب العديد من العمالة المباشرة والغير مباشرة، بالاضافة الى ما يقوم به قطاع السياحة من دفع رسوم وضرائب للدولة ، مما يعود بالايجاب على خزانة الدولة

واشار الى اقوى العوائق السابقة والتحديات التى تعرض لها قطاع السياحة ومن ضمنها العمليات الأرهابية وخطر الإرهاب الذي شكل عائقا في التدفق السياحى الى مصر اثناء فترة التسعينات ، ولفت الى تحسن الوضع فى السياحة فى مصر منذ عام 2000 الى 2010، وقبل تأثره مجددا بثورة 25 يناير والاحداث والاضرابات التى شهدتها الدولة المصرية مثل احداث الطائرة الى ان وصلنا الى جائحة كورونا

مصر مقصد سياحى متميز

وأكد النائب احمد الطيبى ان الدولة المصرية هى مقصد سياحى مميز جدا على المستوى الأقليمى والعالمى، حيث تتمتع مصر ب1000 كيلو متر من السواحل على البحر المتوسط و1000 كيلو متر على البحر الاحمر وبها العديد من المنتجات السياحية المختلفة، مما يجعل مصر مقصد سياحى منفرد وهام بالنسبة لدول العالم