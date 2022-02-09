متحدث الصحة : توجد علاقة قويةبين الإصابة بسرطان القولون والاستخدام المفرط فى تناول المضادات الحيوية

كشف الدكتور "حسام عبد الغفار"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عبر الموقع الرسمي "فيس بوك"، علاقة الإصابة بسرطان القولون والاستخدام الغير المبرر للمضادات الحيوية وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وأشار "عبد الغفار" لوجود دراسة سويدية شملت حوالى 40,545 شخص مصاب بسرطان القولون وأثبتت الدراسة عن وجود علاقة قوية مرتبطة بين الإصابة بسرطان القولون والاستخدام المفرط فى تناول المضادات الحيوية.

وقدم عبد الغفار عدد من النصائح عن إستخدام المضادات الحيوية أهمها :

- عدم إستخدام المضادات الحيوية إلابمعرفة الطبيب المختص. - الاستمرار فى تنتاول العلاج حتى أخر يوم حتى إذا شعرت بالتحسن. - ضرورة عدم استخدام مضادات حيوية منتهية الصلاحية. - لا تشارك المضادات الحيوية فى أحد.

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