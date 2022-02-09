/678463/مونتيري-يضرب-الجزيرة-بثلاثية-ويحصد-المركز-الخامس-بمونديال-الأندية-2022

انتهت أحداث مباراة الجزيرة ومنتيري المكسيكي بنمتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالصح الأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا يحسم مونتيري المكسيكي المركز الخامس، في مونديال الأندية، ويحصد جائزة مالية قدرها مليون ونصف دولار، فيما يحصد الجزيرة من المركز السادس مليون دولار.

بنيران صديقة الجزيرة يفتح سجل التهديف في المباراة

سجل زايد سلطان لاعب فريق الجزيرة أول أهداف المباراة، في شباكة بالدقيقة الرابعة، من خلال كرة عرضية من مدينا من الطرف الأيمن لصالح مونتيري ارتطمت بعمر تراوري لاعب الجزيرة لتسكن الكرة الشباك.

وسجل فينيس موري الهدف الثاني لمونتيري، في الدقيقة الـ 13 من خلال كرة عرضية من ميزا لصالح مونتيري من الطرف الأيمن وصلت إلى موري الذي راوغ حارس المرمى وسدد كرة داخل الشباك.

الجزيرة يعود في اللحظات الأخيرة ويقلص الفارق

وسجل سيزار مونتيس الهدف الثالث لمونتيري ليحسم الأمر، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من جونزاليز من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح مونتيري على رأس مونتيس الذي ارتقى لها وسدد كرة رأسية رائعة داخل الشباك.

قلص برونو كونسيساو سجل التهديف في المباراة لفريق الجزيرة، في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر، ليسكنها برونو أعلى حارس المرمى.

عدد تذاكر جمهور الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

وأفادت اللجنة المنظمة في ردها الرسمي على النادي الأهلي أن هناك خمسة آلاف تذكرة فقط خاصة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تم بيعهم من خلال الحجز الإلكتروني لفئات متنوعة وغير محددة، وبعدها تم إغلاق "السيستم" لحين تحديد الطرف الثاني للمباراة ما بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي اللذين يلتقيان الليلة.

وأنه عقب هذه المباراة سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني على بقية تذاكر المباراة، لذا على الراغبين من جماهير الأهلي في حضور المباراة لمساندة فريقهم، مراعاة الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة.