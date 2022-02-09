على خطى عمر كمال.. حسن شاكوش يحيي حفل غنائي بأمريكا

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يستعد مطربي المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش وزميله الفنان عمر كمال، لإحياء حفل غنائي جديد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بداية من يوم 10فبراير حتى 4 مارس المقبل.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل حسن شاكوش وعمر كمال في أمريكا

وروج حسن شاكوش للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشر البوستر الرسمي لحفله مع عمر كمال، وعلق عليه قاىلا: «انتظرونا في أمريكا أن شاءالله».

عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة

هذا وشوق مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال جمهوره لأغنتيه الجديد الذي من المقرر أن يشارك صانع المحتوي الشهير «كوكسال بابا».

وطرح كمال البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والذي ظهر به كوكسال بابا مع عمر كمال وعدد من الراقصات الاستعراضية، ومن المقرر أن تحقق هذه الأغنية نجاحات ساحقة منذ بدء طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

خناقة عمر كمال في حفله الأخير

من ناحية اخرى، تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفلة المطرب الشعبي عمر كمال في سياتل واشنطن، وظهر في الفيديو مشاهد عنيفة بين أشخاص من الحفلة وانتشرت حالة من التوتر في المكان وإنفعال رجال الشرطة لمحاولة السيطرة على الوضع.

وجاءت التعليقات على الفيديو مهاجمة للمطرب عمر كمال بشكل كبير، حيث قال أحد التعليقات:”هيك مطرب بيتفرج عليه هيك جمهور كيف متوقع يكون جمهور حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا اقل شي يصير هيك شي”.

عمر كمال يرد على منتقديه بتصريحات نارية

هذا وحرص مطرب المهرجان الشعبية، الفنان عمر كمال، الرد على الرسائل المعادية له، والتي زادت في الآونة الأخيرة، في ظل استعراضته المختلفة وحفلاته التي يتباهى بها مؤخرا، فضلا عن تصريحاته المثيرة خاصة بعد إعلان النقابة استبعاد عدد من زملائه من الغناء.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مدافعا عن نفسه، ومؤكدًا على حبه الشديد للغناء: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة أسمها غنا .. سعيت ف السكة ديه وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا و رزقنى من وسع بعد ضيقة و تعب .. ممكن أكون صح و بعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار .. ده موضوع هنعرفه ف الاخرة لما نقف قدام ربنا».

وتابع: «لكن أنا لا أخدت رزقك .. ولا سرقتك .. و لا أذيتك .. ولا أنت كنت طالع منحة دراسية بلد أوروبية وأنا طلعت بدالك .. ولا انا أخدت مكانك ف شغل أو مرتب أو ترقية ف أى حاجة».