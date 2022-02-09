/678472/تشكيل-تشيلسي-لمواجهة-الهلال-بنصف-نهائي-كأس-العالم-للأندية

أعلن سولت لو مساعد توماس توخيل عن تشكيل تشيلسي الأساسي لمواجهة الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب توماس توخيل عن المباراة لإصابته بـ فيروس كورونا، ويستمر الرسم التكتيتي للبلوز كما هو حتى في غياب الألماني توماس.

تشكيل تشيلسي ضد الهلال السعودي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تياجو سيلفا، كريستنسن، روديجير.

وسط الملعب: ماركوس ألونسو، جورجينيو، كوفاسيتش، هافيرتز، حكيم زياش، أزبيلكويتا.

الهجوم: روميرو لوكاكو – حكيم زياش.

تشكيل الهلال لمواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

الهلال يقسو على الجزيرة بسداسية في كأس العالم للأندية

حقق الهلال السعودي فوز عريض على نظيره الجزيرة الإمارتي، بنتيجة 6/1، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وأكتسح الفريق السعودي نظيره الإمارتي وقدم لاعبوا الهلال مباراة قوية، في غياب تام للاعبي الجزيرة الذي لم يقدموا المستوى المتوقع منهم.

وأفتتح الأهداف الجزيرة الإماراتي في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله ديابي، ثم أمطر لاعبي الهلال مرمى شبك الجزيرة بستة أهداف، أفتتحها إيجالو في الدقيقة36.

وسجل كلاً من بيريرا ومحمد كنو وسالم الدوسري وموسى مارجا وأندري كاريلو، باقي أهداف الهلال، الذم قدم مستوى كبير ومميز فيافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية.

وصول إدوارد ميندي لمعسكر تشيلسي بكأس العالم بالإمارات

وصل حارس مرمي فريق تشيلسي ومنتخب السنغال، إلى مقر إقامة بعثة الفريق في مدينة أبو ظبي، بعد ‏انتهاء مهمتهم مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت بالكاميرون.

ونشر الموقع الرسمي لفريق تشيلسي عبر حسابة الرسمي "فيس بوك" فيديو استقبال اللاعبين للحارس”عودة البطل”.

حقق منتخب السنغال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.