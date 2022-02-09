/678474/التنمية-المحلية-إزالة-2074-حالة-تعد-واسترداد-1306-فدان-أراضي-زراعية

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الاربعاء، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت 6 فبراير الحالى وتستمر حتى 26 فبراير 2022 ، وتأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

دوت الخليج

وأشار الوزير إلى إن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 6 فبراير بلغ 2074 مبنى على مساحة 413,4 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 306 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 1306 فدان، كما تم إزالة التعديات بالبناء عَلِي الأراضي الزراعية بعدد 43 حالة مبني عَلِي مساحة أكثرمن 7 آلاف متر مربع.

استرداد حق الدولة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات. التقرير الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى تناول جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات

وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشدداً على ضرورة استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.

غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة

ووجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة . يذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .