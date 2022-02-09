ساندي تكشف عن أعمالها الغنائية خلال الفترة القادمة (خاص)

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كشفت الفنانة ساندي عن أحدث أعمالها الغنائية القادمة، إذ أنها سوف تقوم بطرح العديد من الأغاني كل 3 شهور، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

دوت الخليجيرصد أعمال المطربة ساندي بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا

وصرحت ساندي لـ”دوت الخليج” عن موعد طرح أغنياتها القادمة، قائلة: "أنا متعاقدة على أن كل 3 أغاني تنزل بعد 3 شهور من طرح أخر أغنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي"، مشيرة إلى أن الأعمال القادمة ليست ألبوم، بل هي أغاني “سنجل”.

ورفضت المطربة الشابة عن قول اسم أحدث أغانيها القادمة قائلة: “خليها مفاجاة أحسن”.

ساندي من داخل الأستوديو

وعادت الفنانة ساندي بعد تعافيها من فيروس كورونا، بإستعادة النشاط من داخل الأستوديو، فكتبت ساندي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، معلقة: “أعتقد أن الموسيقى بحد ذاتها شفاء”.

آخر أغاني ساندي

وفي سياق آخر، طرحت المطربة الشابة ساندي، أحدث أعمالها الغنائية التي تسببت في مشكلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة روبي، والتي أتت بعنوان «في اللا لا»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعد أغنية “في اللا لا” من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

أزمة بين روبي وساندى بسبب "الهشك بشك" و"فى اللا لا"

وكانت قد تداولت المواقع الإخبارية، نشوب أزمة قوية بين الفنانة روبي والمطربة ساندي، بعد أن قامت الأولى بطرح مقطع من الأغنية ثم تفاجئ الجمهور بحذفها للعمل، ثم تبين أن ساندي انتهت بالفعل من تصوير عمل يحمل نفس الكلمات ومن المقرر أن تطرحه خلال أيام، مما جعل الجمهور يتنبأ بوجود مشكلة كبيرة بين ساندي وروبي وصلت لحد الغيرة من أعمالها.

الجمهور يتنبأ بمشكلة قوية بين ساندي وروبي

وعلق أحد المتابعين على هذه الأزمة قائلا: طيب ركزوا كدة معايا في الكلام ده.. وليد منصور اتعاقد مع ساندي علي أغنية جديدة اسمها" في الالا لا " .. الأغنية دى كانت المفروض روبي هتغنيها ولما فسخ العقد معاها خد الأغنية بتاعته .. بعد صورة وليد منصور مع ساندي والرواج الكبير اللي حصل للأغنية قبل حتي البرومو ماينزل بكرة وان الأغنية خلاص هتنزل يوم رأس السنة”.

وتابع: “روبي تقريبا اتضايقت وغيرة الستات هتبدأ تظهر راحت مسربة جزء تراك من الأغنية عن طريق الشركة اللي بتتعامل معاها دلوقتي واتشال علي طول التراك .. واضح ان الفترة الجاية روبي مش هتسكت خاصة لو الأغنية نجحت جدا وهتحاول تبوظ نجاحها اعتقد كدة .. داخلين علي تريند جديد وهيكون بين روبي وساندي“.