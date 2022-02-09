/678478/النائب-عبد-المنعم-إمام-يكشف-لـتحيا-مصر-آخر-مناقشات-ضريبة-التصرفات-العقارية-وخلافات-موعد-التطبيق-مع-الحكومة

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن لجنة الخطة والموازنة ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح والتي يصل أقصي مبلغ بها لـ4 آلاف جنيه.

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وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـتحيا مصر، أن اللجنة مازالت في مناقشة حادة لصالح المواطن بشأن مشروع القانون، والمناقشة متعلقة بالموافقة علي القانون ولكن الخلاف حول تاريخ تطبيق القانون، لافتا أن وزراة المالية تصر علي تطبيق القانون في 19 مايو 2013والذي تم فيه إقرار أن تكون الضرية العقارية 2.5%، وأن العقود بعد هذا التاريخ تكون علي ضريبة 2.5%.

عبدالمنعم إمام: لجنة الخطة مازالت في مناقشة حادة لصالح المواطن

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يعترض علي هذا الأمر لأن المراكز القانونية واحدة، ولا يوجد أي تمييز بين البائع أوالمشتري قبل 2013 أو بعد هذا التاريخ، وإذا الزم تعديل علي قانون ضريبة الدخل.

خطة النواب تقر تعديلات ضريبة الدخل بشأن التصرفات العقارية

وهذا ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.

ممثل الحكومة، تقدم بتعديل علي المادة 42 التي يعدلها مشروع القانون، بإضافة عبارة أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:

"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة تكون علي التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 علي التصرف الأخير ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية:

-الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

-الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

-الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

-الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه