/678479/والد-حسام-حبيب-معلقا-على-عودته-لشيرين-عبد-الوهاب-رجعوا-ومحدش-قالي

أثارت الفنان شيرين عبد الوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب الجدل حولهما في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشرت عدد من الشائعات حول عودت الثنائي مرة أخرى، بدأتها الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليجيرصد تعليق والد حسام حبيب على عودته لشيرين عبد الوهاب

وكتبت حسين حبيب معلقا على تلك الشائعات، ومتعجبًا من تلك الأنباء المتداولة: «بجد رجعوا.. محدش قالي».

بسمة وهبة تعلن عودة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب

وكانت قد علقت اللإعلامية بسمة وهبة على أنباء عودة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب من خلال نشرها لصورة قديمة لهما مكتوب عليها الخبر، وقالت: "كنت متأكده انها زوبعه فنجان وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده انهم حيرجعوا لبعض.. الف مبروك شيرين وحسام"، وكان ذلك من خلال حساب بسمة وهبة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب

من جانبه، أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار، قالت فيه: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.

وكان حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب كشف لـ دوت الخليج، حقيقة عودة ابنه للفنانة شيرين عبد الوهاب وقال: ابني مرجعش لشيرين عبد الوهاب ومش هيرجعلها ومبيحاولش”، ليكون أو تصريح من أسرة حسام حبيب بخصوص هذه الأخبار المتداولة.

بسمة وهبة نتراجع: أنا معرفش حاجة

ومن ثم، نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو قامت بتصويره لنفسها من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وقالت فيه: "ماحدش يتواصل معايا من السادة الصحفيين بخصوص رجوع شرين وحسام حبيب.. أنا ماعرفش أي تفاصيل، أنا زيي زي الناس قريت الخبر فباركت لهم ومشاعري الحقيقية طلعت".

وأضافت:"أنا من أوائل الناس اللي تنبأتلهم أنهم هيرجعوا لبعض، وسواء الخبر صحيح أو خاطئ أنا ماعندي تفاصيل".

وعلقت على الفيديو وكتبت:"حقيقه خبر عودة حسام وشيرين عشان محدش يطلب مني تفاصيل اسألوا اللي اعلن الخبر هو يوسف دندش..على حد علمي مدير اعمالها او صديقها لانه هو اللي بلغ الصحافه فانا قريت زيي زي الناس الخبر فباركت".