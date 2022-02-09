/678485/هاني-شكري-لو-واحدة-لبسها-مش-عاجب-مرتضى-منصور-مش-هتدخل-النادي

تحدث هاني شكري المرشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك، حول ما يحدث في القلعة البيضاء في الأونه الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هاني شكري في تصريحات صحفية: "نادي الزمالك وصل لامرحلة صعبة، بيحصل فيه حاجات مبتحصلش في أي نادي تاني في مصر، والاعضاء خلاص فاض بيهم الكيل".

وأكمل: " لو واحدة قاعدة في النادي وحاطه رجل على رجل يطلبوا منها الكارنية ويخرجوها من النادي فوراً".

وزاد: " لو بنت داخله النادي ولبسها مش عاجب رئيس النادي الحالي ممكن ميدخلهاش، الكلام دا ميصحش خالص ولا ينفع، نادي الزمالك أصبح عزبة".

وأردف: " مديونات ندي الزمالك في السبع سنين الماضية في عهد مرتضى منصور تخطت مديونات النادي منذ نشأته".

وأشار: " الزمالك أصبح سمعته مش كويسه في الفيفا والمحاكم الرياضية، بسبب الشكاوي الكثيرة التي حدثت الفترة اللي فاتت، بسبب عدم إحترافية مجلس الإدارة الحالي".

مرتضى منصور يعقد مؤتمر صحفي غداً بشأن انتخابات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن عقد مؤتمر صحفي غداً بمقر النادي في ميت عقبة.

وسيكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، لشرح كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الإنتخابية بنادي الزمالك، التي سوف تقام يوم الجمعة الموافقة 11 فبراير من الشهر الحالي.

وستتم عملية التصويت في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مقسمة إلى عدة لجان سيعلن عنها، مرتضى منصور غداً بالمؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه.

وزارة الشباب والرياضة تؤكد إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بنادي الزمالك خلال الانتخابات

أكدت قائمة احمد سليمان المترشح لرئاسة نادي الزمالك علي رفض القائمة عمليات الإرهاب التي تحاول فرضها الإدارة الحالية على مدربي النادي و العاملين به لمحاولة اجبارهم على التواجد و الدعايا الانتخابية الموجهة.

وجاء البيان كالأتي:” وزارة الشباب والرياضة تؤكد بأن يوم انعقاد الجمعية العمومية بالنادي المقرر لها غداً الجمعة يتم إيقاف كاقة الأنشطة الرياضية بالنادي والتدريبات وأي فعاليات اخري سوي العملية الانتخابية.

ووأصل:" وقد وقع مدير أمن النادي علي المحضر الأمني وأقربه بإيقاف كافة الأنشطة خلال اليوم الانتخابي لدواعي أمنية واحترازية وبالتالي لن يكون هناك أي أنشطة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية خلال اليوم الانتخابي.