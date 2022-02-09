مدبولى يستمع لمقترح من تحالف شركات لتحلية مليون متر مياه يوميا

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة "شركة حسن علام القابضة"، وعمرو علام، الرئيس التنفيذى للشركة، وفادى جميل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "عبداللطيف جميل للطاقة"، وكارلوس كوزين، الرئيس التنفيذى لشركة "ألمار لحلول المياه" التابعة لشركة "عبد اللطيف جميل للطاقة"، وذلك لبحث مجالات التعاون فى السوق المصرية.





وفى بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بمقترح الشراكة المقدم من جانب تحالف الشركتين، للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والتى تهدف إلى إنتاج نحو 2.9 مليون متر مكعب يوميا من المياه على مرحلتين، الأولى حتى عام 2025، والثانية حتى 2030، لافتا إلى أن المقترح يعكس فهما لاحتياجات وأولويات الدولة المصرية.

واستمع مدبولى إلى عرض تفصيلى من جانب ممثلى تحالف "حسن علام"، و"عبداللطيف جميل للطاقة"، حول مقترح شراكة لإنتاج مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، يقوم التحالف بتنفيذه، لافتا إلى أن التحالف حريص على المساهمة فى دعم الخطة الوطنية لتوفير حلول تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه فى مصر.

واستعرض ممثلو التحالف فى هذا السياق، التجربة الناجحة لشركة "عبد اللطيف جميل" و"ألمار" فى إنشاء مشروع محطة "الشقيق 3" لتحلية المياه، والتى تعد أحد أكبر محطات تحلية المياه بالمملكة العربية السعودية، معربين عن تطلعهم لنقل هذا النموذج الناجح إلى مصر.

وأكد ممثلو التحالف حرصهم على تعزيز وتوسيع قاعدة شراكتهم فى السوق المصرية، بشكل يراعى نهج توطين الصناعة، وتوفير التدريب، ونقل الخبرات، بما يضمن استدامة هذه الشراكة ويعزز من دور القطاع الخاص فى مجال التنمية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تحرص بشدة على دعم جهود القطاع الخاص، وتعزيز قدرته فى المشاركة بفاعلية فى تحقيق التنمية المستدامة، وستقدم كل الدعم لشراكات القطاع الخاص الجادة، التى توفر عروضا تنافسية تحقق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطن، وتضمن فى الوقت ذاته نقل التكنولوجيا والخبرات، وتوطين الصناعة المحلية، لاسيما فى مجال تحلية المياه التى تمثل قضية أمن قومى لمصر.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى أعضاء التحالف إلى تقديم مقترح نهائى للشراكة، يتضمن آليات مرنة لمراجعة السعر وفقا للتطورات التكنولوجية المستقبلية، ولا يحمل الدولة أعباء مالية، حتى يتسنى دراسته والبت فيه.