عاجل- حياة كريمة.. مدبولى يتابع موقف تنفيذ مشروع «سكن كريم»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس لؤى أنس، الاستشارى الهندسى لمبادرة "سكن كريم".

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الجهود التى تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذ مشروع "سكن كريم"، الذى يستهدف تحسين حياة المواطنين فى القرى المستهدفة، لافتا إلى أن تكامل تلك الجهود ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن إلى عقد اجتماع مع الجمعيات المركزية، والتى شاركت فى المرحلة التمهيدية للمبادرة، وكان لها أعمال جيدة، وأكدوا أنهم قادرون على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة فى هذا العام، ويتم حاليا الاجتماع مع الجمعيات على مستوى المحافظات، وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير الذى من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.

وأوضحت أن اجتماعها الذى ضم 30 جمعية أهلية شريكة، تطرق لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية، فى قرى حياة كريمة، مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية، لافتة إلى أن عمليات البناء المكثفة التى تجرى من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.

وأشارت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حاليا تأثيث الوحدات بديلة المناطق العشوائية فى مشروع الخيالة، بمحافظة القاهرة، كما يتم استكمال تأثيث باقى المشروعات بالمحافظة تباعا.

وعرض المهندس لؤى أنس، الاستشارى الهندسى لمبادرة "سكن كريم"، تقريرا تناول ما تم إنجازه من تدخلات بواسطة الجمعيات الخيرية فى مشروع "سكن كريم" ضمن مبادرة "حياة كريمة" خلال العام 2021/2020، موضحا أن تلك التدخلات استفاد منها 18.127 ألف منزل، فى 143 قرية، بما شمل تنفيذ 1818 وصلة مياه، و603 وصلات صرف صحى، وتركيب سقف لنحو 7622 منزلا، ورفع كفاءة حوالى 7 آلاف منزل.

وتطرق لاستعراض الأعمال المستهدفة خلال المشروع حاليا، وعرض كذلك بعض نماذج أعمال تنفيذ سكن كريم للجمعيات الأهلية، وكذلك النماذج المقترحة لتنفيذ منازل مشروع سكن كريم، ضمن هذه المرحلة.