جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الأربعاء، مستشفى أبو النمرس المركزى؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار المتابعات الدورية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.





كما تفقد راشد - خلال جولته - مركز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالمستشفى؛ للاطمئنان على مدى إقبال المواطنين لتلقى اللقاح حرصا على سلامتهم، حيث تابع عملية تسجيل الحالات المتلقية للقاح للتأكد من عدم وجود معوقات قد تواجه المواطنين خلال التسجيل. وتابع أقسام الاستقبال والطوارئ وحجرة الحالات الحرجة والـ(PCR)، بالإضافة لقسم الحضانات والذى تم إنشاؤه حديثا وتدعيمه بـ6 حضانات وكذلك الموقف الإنشائى لدور الرعاية. واستمع راشد للمرضى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وعدم وجود أية معوقات قد تواجههم، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بتحويل إحدى الحالات الخاصة من ذوى القدرات الخاصة إلى معهد الصم والبكم لتلقيها الرعاية الطبية اللازم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبوالنمرس لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.