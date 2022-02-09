محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى

وأوضح المحافظ -فى بيان اليوم الأربعاء- أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان الخماسية فى المراكز والمدن والأحياء، والتى يتم من خلالها التفتيش على الأسواق والمحلات، وتحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.
وأحال مختار المحاضر المحررة بالمخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها، مكلفا رئيسى مركز بنى عبيد، ومدينة الكردى بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة.
ومن جانبه، قال رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، إن الحملات المشتركة أسفرت عن ضبط 200 كيلوجرام عجينة حواوشى عبارة عن 40 كيسا بلاستيكيا سعة الواحد منها 5 كيلوجرامات فى أحد المحلات بالصلاحات، وتم إعدام 50 كيلوجرام جبنة رومى، وصلصة الكاتشب، وفلفل مهروس منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر، وضبط 30 كيلوجرام سكر تموينى.
وأشار إلى إعدام 40 كيلوجرام معجنات، وتم تحرير 23 محضرا بالمخالفات والمضبوطات منها 4 محاضر تموينية، و11 محضرا لعدم وجود شهادات صحية ونظافة الأماكن، و5 محاضر بيئية لإلقاء المخالفات الناتجة عن الأعمال فى الأماكن غير المخصصة، و3 محاضر للاشغالات.
وفى مدينة الكردى، قالت رئيس المدينة الدكتور أمال بركات، إن الحملة شملت المرور على محلات بيع اللحوم والأغذية المجمدة، وسوق المدينة الأسبوعى، للتأكد من الأغذيه المعروضة، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون تاريخ انتاج وتم إعدامها فى الحال، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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