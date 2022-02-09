«قرفانة منك».. عودة المشادات الكلامية بين مي حلمي ومحمد رشاد

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انتشرت خلال الفترة الماضية خلافات عديدة بين مي حلمي وطليقها محمد رشاد، شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي بشكل ملحوظ، واستكمالًا لسلسة إثارة الجدل والخلافات بين مي حلمي ومحمد رشاد خرجت الأولى لتثير الجدل مرة أخرى.

يرصد لكم موقع دوت الخليج خلاف جديد للإعلامية مي حلمي وطليقها المطرب محمد رشاد وذلك خلال السطور القادمة.

مي حلمي عبر انستجرام: قرفانين منكم

نشرت الإعلامية مي حلمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام خاصية الـ”ASK” في ستورى عبر حسابها الرسمي كان محتواه:”الناس اللي بنبقى قرفانين منهم بيبقوا عارفين ولا حاسين وعاملين عبط؟ في الحالتين احنا قرفانين منكم”.

محمد رشاد يرد على مي حلمي

وخرج المطرب محمد رشاد عن صمته ليرد عليها بنشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع تبادل اصلور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلًا: ”ليس كل ما يقال يستحق الرد”.

معلومات عن محمد رشاد

الجدير بالذكر أن محمد رشاد مطرب مصري، من مواليد 16 أكتوبر 1987 اشتهر باتقانه الغناء باللون الشعبي المصري إلى جانب الالوان الغنائيه الاخرى وكان قد شارك في برنامج اراب ايدل بنسخته الثالثه ولكن غادر البرنامج قبل خطوة واحدة من نيله اللقب.

أصدر محمد رشاد العديد من الأغاني الفردية، وشارك في عام 2015 في كليب (فاعل خير) خلال شهر رمضان والذي شارك فيه الغناء مع منيب باند وأخرون.

نشأة محمد رشاد وحياته

ولد محمد رشاد في مدينه طنطا محافظة الغربية وعاش طفولته في قريه محله مرحوم، والده السيد سعيد رشاد كان يعمل في محل عطاره، ولديه اختين تصغرانه عمرا وكان لديه اخ ولد ولكنه توفي صغيرا، نشأ محمد رشاد في بيئه دينيه حيث أنه منذ بدأ تعلم الكلام قامت والدته بتحفيظه القرآن، وتولدت بداخله حب للآيات الكريمة، وأيضا الأناشيد الدينية وخاصة أغانى فيلم الشيماء حينما وصل عمره إلى 6 سنوات، بدأ سماع بعض المطربين مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، وأيضا أحمد عدوية.

تخرج محمد رشاد من كليه التجارة شعبه لغه انجليزيه وحصل على دبلومة "ضابط بحرى" من الأكاديمية البحرية وهو حتى الان مقيد بمعهد الموسيقى العربية.كان رشاد في فريق كورال جامعه طنطا تحت قياده دكتور سمير القمري وكان يغني في فرقه عشاق النغم بدار الاوبرا بقياده المايسترو محمد عبد الستار. وبالرغم ان والده كان يمانع دخوله مجال الفن ويريد أن يتخصص في مجال دراسته من أجل بناء مستقبل آمن، لكن محمد أصر وأقنع والده بعد حضوره إحدى حفلاته فبدأ يشجعه ويدفعه للأمام.ولكن والده توفي بعدها بفتره قصيره ما جعل رشاد يصر على تحقيق حلمه.