/678484/اتمنى-نجاحه-أحمد-فتحي-يكشف-موعد-طرح-مسلسل-اللعبة-الموسم-الثالث

أعرب الفنان الكوميدي أحمد فتحي، عن سعادته الكبيرة بإنتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، وذلك بعد إطلاق الجزئين الأول والثاني، والذي حققا نجاحًا كبيرا، وأصبح متداول بكثرة في الشارع المصري.

دوت الخليجيرصد تصريح الفنان أحمد فتحي عن مسلسل اللعبة بالموسم الثالث

ونوهة أحمد فتحي، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات صحفية لموعد طرح العمل، فقال: “أنا أتمني أن يحقق الجزء الثالث نجاحًا كبيرًا، مثل ما حققوا فى الأجزاء الماضية”.

وأكد فتحي أن العمل من المفترض أن يتم عرضه في شهر فبراير الجاري على أحد المنصات الشهيرة مشيرًا إلى أنه لا يعلم موعد العرض بالتحديد.

موعد عرض مسلسل اللعبة بالموسم الثالث

يبدأ انطلاق أولى حلقات مسلسل "اللعبة" فى موسمه الثالث للنجمين شيكو وهشام ماجد، يوم 20 فبراير المقبل 2022، على ممنصة “شاهد” الإكترونية، بعدما كثف المخرج معتز التونى عدد ساعات التصوير حتى وصلت إلى 18 ساعة فى اليوم الواحد، منذ إنطلاق التصوير فى شهر نوفمبر من العام الماضي بمدينة 6 أكتوبر.

مسلسل اللعبة الجزء الثالث

وتدور أحداث “اللعبة 3”، في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

الجزء الأول من المسلسل عرض في عام 2020 على منصة شاهد بشكل حصري، تدور الأحداث حول وسيم ومازو، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، وتضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة، وذلك بعد نجاحهما في التخلص من سمير، يعود وسيم ومازو إلى اللعبة من جديد مع زوجاتيهما، حيث يخوض الثنائي العديد من التحديات ضمنها الفوز بقلب جارتهما نسرين باللعبة.

مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد وشيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.

“اللعبة” يحصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎

هذا وقد حصد مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد وشيكو، على جائزة أفضل عمل درامي كوميدي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎، وتسلمت الجائزة قناة «MBC» مصر الفضائية بإعتبارها القناة المسؤلة عن عرض العمل.

مسلسل “اللعبة” مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام ماجد" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبد الرسول.