/678486/اعدام-2طن-سكر-فاسد-بمركز-دار-السلام-جنوب-سوهاج

قامت مساء اليوم اليوم الوحدة المحلية لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج باعدا 2 طن سكر فاسد غير صالح للاستخدام الادمي، وذلك بالتعاون مع مديرية تموين سوهاج، بعد صدور قرار الجهات المختصة بالإعدام لعدم الصلاحية.

جدير بالذكر ان الحملة التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع قسم التفتيش والمتابعة بمركز دار السلام، أسفرت عن ضبط 2 طن سكر معبأة داخل شكائر.

وقد تم ضبط السكر بأحد المخازن بدائرة المركز، وتبين انتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي قررت إعدام الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم.

" الفقي " يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، ومن أهمها إعداد الخطة الاستثمارية لموازنة 2023/2024، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية 2021/2022، وخطة مشروعات " حياة كريمة " للمراحل المقبلة بمراكز " سوهاج، وطهطا، وأخميم، وجهينة "، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد الخطط المطلوبة وعرضها الاجتماع القادم .

وناقش الاجتماع إقامة مرسى على النيل بمركز ومدينة المنشاة، على أن تقوم كلية الهندسة بسوهاج بالانتهاء من المقايسات المطلوبة حتى يتم الطرح لمدة شهر، وأكد الاجتماع على ضرورة البدء في إحلال وتجديد الحملة الميكانيكية، والسوق الحضاري، ووحدة المطافئ " بقرية الخيام بمركز دار السلام خلال أسبوع.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مركز بحوث النيل بالقاهرة لإنهاء الإجراءات اللازمة للبدء في تطوير كورنيش النيل بمركز ومدينة جرجا، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المشروعات للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة .

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية وهم " حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، لحصول مركز أخميم على المركز الثالث في جائزة التميز الحكومي، وعيد الدسوقي مدير عام التنظيم والإدارة بسوهاج، والمهندس محمد عبد العاطي مدير الهيئة العامة للطرق والكباري فرع سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مدير إدارة التنمية بديوان عام المحافظة، ومحمد فاروق عضو إدارة الاستثمار، وشريف ماهر منسق عام وحدة " حياة كريمة " بالديوان، و سحر مصطفى، والمهندسة أميمة نجيب، و المهندسة لمياء فتحي مسئولي المتابعة والمشاركة المجتمعية بالوحدة "، حيث منحهم السيد المحافظ شهادات التقدير، نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية .