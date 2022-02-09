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/678488/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يلتقي-السفير-المجري-بالقاهرة
التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفير المجري بالقاهرة اندراش كوفاكس ونائبة السفير باربرا فاراجو.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
دوت الخليج
في بداية اللقاء، أبدى السفير إعجابه بجوهر التنسيقية التي تضم شباباً من مختلف الأحزاب وكذلك الشباب المستقلين، وأشار السفير أيضًا إلى أن العلاقات المصرية المجرية في قمتها وأنه يتطلع دائمآ للتعاون بين الدولتين.
وأكد السفير على أهمية التعاون الاقتصادي، ووجود تعاون قائم في مجال النقل والمواصلات والتعليم، منوهاً إلى أنه يتطلع قريبا للتعاون الرياضي. ومن جانبه أكد وفد التنسيقية على ضرورة استمرار التعاون وتبادل وجهات النظر في المجالات المختلفة، مع إمكانية وجود برامج تبادل ثقافي ورياضي بين البلدين. وفي نهاية اللقاء قدمت يوستينا رامي درع التنسيقية للسفير تقديرا له.
وحضر اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق الخولي، والنائبة هاديه حسني ويوستينا رامي.
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