/678492/قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-فيوتشر-بالدوري-الممتاز

أعلن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطتين.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر بالدوري:

حراسة المرمى: عمر رضوان – كمال السيد

خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد عمار – محمد هاشم – محمد ناصر – محمد دسوقي – عمرو الحلواني

خط الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمد عادل – محمود عبد العاطي – محمد مخلوف – محمد عبد السميع – أحمد مدبولي

خط الهجوم: جان موريل – عبد الرحمن مجدي – سياكو كونتيه – كارميلو ألجاراناز – دييجو فرناندو – وجيه عبد الحكيم

مباريات الإسماعيلي بالجولة الأولى من بطولة الدوري

الجولة الـ 8 - الإسماعيلي ضد فيوتشر يوم 10 فبراير بملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 9 - الإسماعيلي ضد بيراميدز يوم 16 فبراير بملعب الدفاع الجوي

الجولة الـ 10 - الإسماعيلي ضد الجونة يوم 23 فبراير ملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 11 - الإسماعيلي ضد مصر المقاصة يوم 1 مارس ملعب الكلية الحربية

الجولة الـ 12 - الإسماعيلي ضد فاركو يوم 7 مارس بملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 13 - الإسماعيلي ضد الاتحاد يوم 10 إبريل بملعب الإسكندرية

الجولة الـ 14 - الإسماعيلي ضد المصري يوم 13 إبريل بملعب برج العرب

الجولة الـ 15 - الإسماعيلي ضد إيسترن كومباني يوم 18 إبريل بملعب بتروسبورت

الجولة الـ 16 - الإسماعيلي ضد إنبي يوم 26 إبريل بملعب الإسماعيلية

الجولة الـ 17 - الإسماعيلي ضد طلائع الجيش يوم 30 إبريل بملعب جهاز الرياضة

يذكر أن نادي الإسماعيلي تأهل للدور الثاني من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

الإسماعيلي يمطر شباك الجونة في الشوط الأول بكأس الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي والجونة، برباعية نظيفة لصالح الدراويش، في لقاء يجمع بين الفريقين في خامس وختام جولات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد السوقي أول أهداف المباراة في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من الطرف الأيسر مررها جان موريل إلى محمد دسوقي الذي سدد صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.