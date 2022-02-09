/678498/عدد-اعضاء-من-لهم-حق-الانتخاب-كل-ما-تريد-معرفته-عن-انتخابات-الزمالك

تقام انتخابات نادي الزمالك، يوم الجمعة القادمة 11 فبراير من الشهر الحالي، على يوم واحد وفقاً للأئحة الإسترشادية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتم الإنتهاء من تجهيز مقر انتخابات الزمالك بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بوجود 200 لجنة. انتخابات الزمالك وتقسم الخيمة الإنتخابية لفئات القضاة و كبار السن والسيدات والصحفيين، وسيكون لكل فئة منهما المدخل الخاص بها منعا للازدحام والتكدس. وبلغت عدد الأصوات النهائية من لهم حق التصويت 92 ألف . كما جاءت عدد اللجان 200 كل لجنة تضم 20 صندوق 10 يمين و10 يسار. وكل صندوق يضم 500 صوت بشكل تسلسلى، أي أول صندوق من 1 إلى 500 والثانى من 500 ل 1000 وهكذا. 75 مرشح في انتخابات الزمالك مرشحين على منصب الرئيس - مرتضى منصور منصب الرئيس - عمر جلال حسن محمد هريدي منصب "رئيس" . - أحمد سليمان عفيفي على منصب الرئيس مرشحين نائب الرئيس اللواء مصطفى هدهود - ماجد فاروق عبد الجواد أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق هشام نصر سليمان أمانة الصندوق خالد لطيف أمين محمد قدري محمد هاني شكري أمين محمد أحمد حمدي مرشحين اعضاء فوق السن جمال عبد الحميد عضو فوق السن أحمد مرتضى منصور عضو فوق السن علاء مقلد عضو فوق السن سليمان حمدان وهدان عضو فوق السن علاء الدين أحمد ناجي فوق السن مريم رزق نصحي عضو فوق السن شريفة الفار عضو فوق السن هاني زادة عضو فوق السن - رفعت عبد الرؤوف شبل "عضو فوق السن" . - أحمد عفيفي مصطفي "عضو فوق السن". - أحمد عبدالحق عبدالوهاب "عضو فوق السن ". - رجب أحمد رواش " عضو فوق السن". كريم محمد عادل السيد مرشح للعضوية فوق السن . هشام يكن حسين مرشح للعضوية فوق السن عبدالله جورج عبده مرشح للعضوية فوق السن هاني محمد فاروق ابو العز مرشح للعضوية فوق السن جمال عبدالناصر امين مرشح للعضوية فوق السن عصام الدين حسن سيد مرشح للعضوية فوق السن مصطفى سيد عبد الخالق مرشح للعضوية فوق السن. جمال شعلان عضو فوق السن حسن السيد عمر احمد عضو فوق السن صبحي عبد السلام عضو فوق السن أسامة محمد عبد الباري عضو فوق السن مجدي محمد السيوفي عضو فوق السن ماهر محمد شفيق شقران عضو فوق السن عمرو أدهم عضو عضو فوق السن مصطفى محمد أحمد بدوي عضو فوق السن ماجد منصور قيشو عضو فوق السن مروة عبد الله رمضان عضو فوق السن حامد محمد عثمان عضو فوق السن محمد رحمي عضو فوق السن إيهاب الفولي عضو فوق السن أحمد جمال عضو فوق السن معتز وفائي عمران عضو فوق السن أحمد محمد عبد الجواد عضو فوق السن. صبري محمد فتحي عضو فوق السن الحسيني سمير محمد عضو فوق السن ،مصطفى سيف النصر عبد الظاهر عضو فوق السن محمد ممدوح حسن عضو فوق السن هاني عيد محمد عضو فوق السن. آمال عبد العاطي زوام عضو فوق السن. منصب عضو تحت السن سيف الإسلام محمد يوسف. محمد صلاح حسين . هشام نصر إبراهيم. محمد علي أحمد أبو النجا . محمود فيصل مصيلحي. أحمد هاني زادة. محمد جمال عطية متولي. أحمد سامر أبو الخير. سامر أحمد عبد الوهاب. محمد أسامة محمد الحسيني. عمرو عز مختار محمود. أحمد هشام حافظ. خالد محمد المنتصر عبد المنعم . بسنت سيد جوهر. محمود محمد محمود. أحمد محمد عمر دعبس. ايهاب عصمت حسن. محمد طارق حسن سامح سوني سعيد

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