حياة كريمة.. محافظ الفيوم يتفقد ورش صناعة الفخار بالنزلة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى يجرى تنفيذها بنطاق قرية النزلة بمركز يوسف الصديق.





جاء ذلك للوقوف على سير العمل ومعدلات ونسب التنفيذ بتلك المشروعات، إضافة لتفقد ورش صناعة الفخار، وذلك بحضور النائب عبدالقادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت جولة محافظ الفيوم، بتفقد الأعمال الإنشائية للمجمع الخدمى بقرية النزلة على مساحة 950 متراً، بتكلفة 9,7 مليون جنيه، ويتكون من مبنى من ثلاثة أدوار، ويضم وحدة محلية ومركزاً تكنولوجياً ومكتباً للبريد وأخر للتموين وثالث للشهر العقارى، وسجلاً مدنياً، ووحدةً للتضامن الاجتماعى، ومكتبة، وبلغت نسبة التنفيذ به 77%، حيث وجه المحافظ، الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات، بإعادة الرفع المساحى لمقر الوحدة المحلية القديم، والمبانى الحكومية المتاخمه لها والفضاء المجاور، لوضع تصور لاستغلاله الاستغلال الأمثل.

كما تفقد المحافظ، المجمع الزراعى بالقرية نفسها المقام على مساحة 1440 متراً، بتكلفة 5,4 مليون جنيه، ويضم جمعيةً زراعيةً، ووحدةً بيطريةً، ومركزاً للإرشاد الزراعى، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 42%، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من الأعمال تبعًا للجداول الزمنية، مؤكدًا على استبعاد الشركات غير الجادة فى تنفيذ المشروعات.

وشملت الجولة أيضا، تفقد أعمال رفع كفاءة مركز شباب النزلة على مساحة 350 متراً، بتكلفة 3,5 مليون جنيه، وتشمل الأعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى، وتنجيل ورفع كفاءة الملعب الخماسى، فضلاً عن عمل سور لكامل مساحة مركز الشباب، وبلغت نسبة التنفيذ به 54%.

كما تفقد محافظ الفيوم، خلال الجولة، ورش صناعة الفخار بقرية النزلة، موجهًا بسرعة تأهيل وتطوير أفران حرق الأعمال الفخارية، تيسيرًا على المشتغلين بحرفة صناعة الفخار، كما وجه المحافظ بدراسة وبحث إمكانية انشاء كوبرى على المجرى المائى، لربط قرية النزلة بقريتى قصر الجبالى وشعلان وتوابعهما.

وخلال فعاليات تفقد المشروعات، وجه محافظ الفيوم، مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية، مع مراعاة الإلتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات لتدخل الخدمة بكامل طاقتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.