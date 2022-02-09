الكشف على 1729 حالة مرضية فى قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة كفر الشيخ بإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، قافلة طبية وتوعوية موسعة فى قرية "البصراط " والقرى المجاورة التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وذلك بالتعاون مع المحافظة ومديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1729حالة مرضية.





وقال رئيس الجامعة فى بيان إن القافلة الطبية تضمنت تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء "، وتضمنت القافلة التوعية مشاركة كليات التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه أشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل الفقى أستاذ جراحة القلب والصدر، ومدير عام المشروعات البيئية بقطاع البيئة بالجامعة نافع حمادة على وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وتابع أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبى على الحالات المرضية من أبناء قرية البصراط والقرى المجاورة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار إلى أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال فى تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وأوضح رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط و كيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

ومن جانبه قال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شاملة الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية " البصراط " والقرى المجاورة التابعة للوحدة المحلية لمركز مطوبس، مضيفا أن الدكتورة كوثر قطب أستاذ علم النفس التربوى قدمت ورشة عمل توعوية عن كيفية مواجهة العنف والتنمر فى المجتمع، بجانب رصد المشكلات النفسية والتربوية التى تواجه التلاميذ.

وقدمت كلية التربية النوعية ممثلة فى أقسام الاقتصاد المنزلى والإعلام التربوى وتكنولوجيا التعليم محاضرات توعوية متنوعة حاضر فيها الدكتور وجيدة حماد والدكتور ممدوح شتلة والدكتور محمد أبو حشيش، كما قدمت كلية التربية الرياضية تعريف بالأنشطة الرياضية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.