الصحة: تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية لـ 85 ألف زائر لمعرض اللكتاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لـ85 ألف متردد على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53، وذلك منذ بدء فعاليات المعرض، يوم 26 يناير الجارى وحتى انتهاء فعالياته.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن جهود الوزارة للتأمين الطبى لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدى لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة، قدمت التوعية الصحية لرواد المعرض، والمشاركين فى الأنشطة الثقافية المختلفة التى تقام على هامش المعرض، وفى مقدمتها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى لمنع التزاحم، إلى جانب توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على رواد المعرض.

وأشار "عبدالغفار" إلى تسجيل وتطعيم 1498 زائرا للمعرض بلقاحات فيروس كورونا من خلال مركزين لتلقى اللقاحات داخل ساحات معرض الكتاب، وذلك فى إطار حملة التطعيمات الموسعة التى تقوم بها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم تقديم خدمات الكشف الطبى لـ 6879 شخص من خلال 4 عيادات متنقلة، موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقا طبية لتقديم الخدمات الطبية للزائرين، ضمن مبادرات "100 مليون صحة"، موضحا أن العيادات مزودة بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، مضيفا أنه تم الكشف على 701 سيدة من خلال السيارة المخصصة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة"، والتى تقوم بتحويل الحالات التى تحتاج إلى فحوصات طبية متقدمة للمستشفيات لتلقى الخدمات اللازمة.

ولفت إلى استقبال 500 زائر فى سيارات التبرع بالدم، والتى تتمركز داخل ساحات المعرض، لتشجيع المشاركين والمترددين على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية.

وأكد "عبد الغفار" استمرار قيام فرق قطاع الطب الوقائى بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة، حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن جناحى الأمانة المتواجدين بـ بقاعة رقم (1) وقاعة (2) C21، استقبلا 2440 من زائرى المعرض للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالخدمات التى تقدمها الأمانة، والاستجابة للاستشارات النفسية "مجانا" طوال فترة المعرض، وذلك بهدف بث التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب المساهمة فى إزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.