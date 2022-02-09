/678502/بعد-فتحها-حساب-تبرع-للطفل-مصطفى-تامر-حسني-لوزارة-التضامن-الاجتماعي-لكم-كل-الشكر

أعرب نجم الجيل، الفنان تامر حسني عن شكره وتقديره لوزارة التضامن الاجتماعي، بعدما فتحت حساب تبرع للطفل مصطفى المصاب بمرض نادر وهو الشلل التام.

دوت الخليجيرصد رسالة تامر حسني لوزارة التضامن الاجتماعي ومساندته للطفل مصطفى

وكتبت تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «كل الشكر والتقدير والاحترام لوزارة التضامن الاجتماعي على فتح حسابات تبرع لإنقاذ هذا الطفل الملاك المصاب بمرض نادر وهو الشلل التام في الجهاز الهضمي يعني معندوش معده وبنكرياس وإثنا عشر وأمعاء، وكل دا ادى إلى انه تحول من طفل سليم إلى هذا الصورة اللي قدامكم».

تامر حسني يناشد بتقدم المساعدة للطفل مصطفى

وتابع تامر حسني حديثه، مناشدا بالتبرع للطفل مصطفى: «وعشان يتم شفاءه اللي في مقدرته يتبرع على أي حساب من المذكورين، ياريت وهيكون بإذن الله في ميزان حسناته».

تامر حسني يستجيب للطفل مصطفى

وكان استجاب تامر حسني لطلب الطفل مصطفى، وقام بزيارته والغناء معه، كما يفعل دائمًا مع كل الأطفال المرضى وذوي الهمم من محبيه، عندما يطلبون رؤيته أو يصل أحد من أهلهم له، وهذه المرة ذهب للطفل المريض بعد ساعة واحدة فقط من بعد معرفته بحالة الطفل ومدى حبه له.

أسرة الطفل مصطفى توجه الشكر لتامر حسني

ونشرت الصفحة الخاصة للطفل مصطفى فيديو لزيارة الفنان تامر حسني له بمجرد معرفته بحالة مصطفى، وبأنه شديد التعلق به ويحفظ جميع أغانيه، وكتبت الصفحة:" اول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد"، وعلق متابعي هذه الصفحة بالدعاء لمصطفى بالشفاء العاجل، وللفنان تامر حسن بالسعادة ناتج مع يفعله مع مصطفى وغيره من الحالات المريضة وزوي الهمم، وإسعاده لهم.

تامر حسني يسترجع ذكرياته من فيلم البدلة

من ناحية اخرى، نشر الفنان تامر حسني منذ أيام فيديو معدل صوتًا من أحد المشاهد في أفلامه برفقة الفنانة دلال عبد العزيز و أكرم حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا"ملعوبه.. اللي عملها أستاذ"، وطلب من الجمهور الدعاء للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقال:"بالمره بقى بعد اذن الجميع اللي شاف و ضحك، ياريت يدعي بالرحمه للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز و الفنان الراحل سمير غانم و كل أمواتنا و ربنا يخليكم لبعض يا اغلى الناس".