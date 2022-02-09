صقيع وأمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة فى بيانها، أن يسود غدا الخميس، نهارًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد..

استقرار الطقس :

ولفتت الهيئة إلى أنها تتوقع استقرار الأحوال الجوية على معظم الأنحاء اعتبارًا من الجمعة 11 فبراير.

طقس الجمعة :

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

من السبت إلى الإثنين 14 فبراير:

توقعت الأرصاد وجود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 15 فبراير :

شبورة مائية على على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكذلك نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.