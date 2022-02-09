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جدة - نرمين السيد - ونوهت الهيئة فى بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية غدا الخميس.
كما ِأشارت إلى استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأرصاد: استعدوا جيدا لطقس الخميس وهذه خريطة سقوط الأمطار «بيان رسمى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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