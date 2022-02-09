عبدالغفار: الصحة العالمية أشادت بدور مصر فى توفير الرعاية الصحية لمواطنيها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور مصر فى توفير الرعاية الصحية للمصريين وضيوف مصر من المهاجرين المتواجدين على أرض مصر.





وأضاف حسام عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، "عندما تشيد منظمة الصحة العالمية بالخدمة الصحية المقدمة فى مصر؛ فهذا أكبر دليل على أن التعليم والصحة على رأس أولويات الرئيس السيسى". وتابع حسام عبد الغفار، أن "الرئيس السيسى يؤكد دائما أن مصر لا يوجد بها لاجئون وهم ضيوف مصر ويتلقون نفس المعاملة التى يتلقاها المواطن من حيث الرعاية الصحية والحصول على لقاحات كورونا"، مؤكدا أن "مصر الجديدة ترتقى بالمواطنين كى يعيشوا حياة كريمة". ولفت حسام عبد الغفار إلى أنه "على الرغم من عدم عدالة توزيع اللقاحات فى العالم إلا أن الدولة تتعامل باحترافية لتوفير كافة أنواع اللقاحات المعتمدة فى العالم للمواطن".

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