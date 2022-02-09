تفاصيل رسوب طلاب أولى ثانوي في مدرسة بسوهاج.. لم ينجح أحد

كشفت أماني الشريف، رئيس اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية، تفاصيل رسوب طلاب أولى ثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين في سوهاج بمادة الجغرافيا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الطلاب وأولياء الأمور أعربوا عن استياءهم بعد ظهور النتيجة لا سيما أن بعض طلاب حصلوا على امتياز في مواد أخرى مما يثير علامات الاستفهام.

وأشارت إلى أنه فور نشرها المشكلة تواصلت معها محررة صحفية وأكدت أن وزارة التربية والتعليم وعدت بالتحقيق، فضلا عن وعد من محافظة سوهاج أيضا بالتحقيق في نتائج طلاب.

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