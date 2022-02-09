موعد مباراة الأهلى ضد الهلال على تحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية .. تعرف عليه

من المقرر أن يواجه النادى الأهلى نظيره فريق الهلال السعودى في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات وتستمر حتى يوم 12 فبراير الجارى.

موعد مباراة الأهلى ضد الهلال

ويستضيف ملعب "آل نهيان في نادى الوحدة"، المواجهة العربية بين الأهلى ونظيره الهلال، على تحديد المركز الثالث فى كاس العالم للأندية، في تمام الثالثة من عصر يوم السبت المقبل.

وكان الأهلى قد هزم أمام بالميراس البرازيلي مساء الثلاثاء ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية بثنائية نظيفة، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب "آل نهيان في نادى الوحدة".

وخسر الهلال السعودي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "محمد بن زايد في نادى الجزيرة"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلى في الموسم الماضى المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.

ويمتلك الأهلى الرقم القياسي كأكثر الأندية خوضا للمباريات عبر تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 17 مباراة متفوقا على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندى برصيد 15 مباراة.