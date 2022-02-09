/678510/أديل-تثير-الجدل-بارتدائها-خاتم-وتساؤلات-حول-حقيقة-خطبتها

أثارت المطربة البريطانية أديل، الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائزBRIT بلندن أمس الثلاثاء، مرتدية خاتم في يديها.

دوت الخليجيرصد حقيقة خطوبة أديل من صديقها بعد ظهورها بخاتم في يديها

وبدأ الخاتم في إثارة العديد من التساؤلات حول حقيقة ارتباط أديل، ورجح البعض بأنها صديقها ريتش بول التي تواعده منذ فترة، وفقا للأنباء المنتشرة في الصحف البريطانية.

حقيقة ارتباط اديل بصديقها ريتش بول

وكشف بعض المصادر البريطانية بأن الأنباء المتداولة بشأن ارتباط أديل بصديقها ريتش بول، ليس له أساس من الصحة، أما عن سبب ارتداء الخاتم، فذلك لأنها وقعت في خلاف معه أدى إلى إلغاء آخر حفلاتها الغنائية.

اديل تنهار بالبكاء بسبب فيروس كورونا

من ناحية اخرى، تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو للمطربة العالمية أديل، نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت به وهي منهارة بالبكاء، بعد الغاء جميع حفلاتها واصابة فرقتها بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ تعاطف الجمهور مع النجمة العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث وتريندات المواقع الشهيرة.

أديل تعلن إلغاء جميع حفلاتها الغنائية

واعتذرت أديل في بداية الفيديو لجمهورها، قائلة: أنا أسفة جدا.. لقد حاولنا وبذلنا كل ما في جهدنا لإقامة الحفلات، لكن تم تدمير كل شيء إنها لا تستطيع فعل شيء، وتم تأجيل الحفلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشفت أديل أن نصف فريقها الغنائي؛ أصيب بـ فيروس كورونا، فقالت: أنا أسفة للغاية، لقد كنا ننتظر هذه الحفلات كثيرا، وأنا مستاءة للغاية وأشعر بالإحراج كثيرا، وأعتذر لكل شخص كان سيحضر الحفل.

واضافت: سنعيد وضع جدول جديد بمواعيد الحفلات ونعمل على ذلك الآن، أنا فعلا أسفة للغاية.

أديل في حفل توزيع جوائز بريت

الجدير بالذكر أنه، تألقت النجمة أديل في حفل توزيع جوائز "بريت" في لندن، وخطف الأنظار على السجادة الحمراء في الحفل، والذي حضره أيضاً عدد من نجوم الغناء وعلى رأسهم أوليفيا رودريغز وإد شيران ودوا ليبا وغيرهم، وفازت Adele بالنصيب الأكبر من الجوائز في الحفل، وقدمت عرض غنائي في الحفل، والذي لاقى تفاعل كبير من الجمهور والمعجبين، وكذلك ألقت كلمة مؤثرة بعد فوزها بجائزة "فنان العام" وكذلك جائزة أفضل ألبوم عن ألبومها الأخير "30".