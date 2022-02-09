/678509/موعد-مباراة-الأهلي-والهلال-السعودي-على-برونزية-كأس-العالم-للأندية-2022

يلتقي النادي الأهلي السبت المقبل مع الهلال السعودي، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية، في لقاء يسعى فيه المارد الأحمر تحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة، والثانية على التوالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والهلال السعودي السبت المقبل، في الثالثة مساء، على استاد ملعبآل نهيان بأبو ظبي.

نتيجة مباراة الهلال وتشيلسي

حقق فريق تشيلسي الفوز على الهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

يواصل النادي الأهلي المنافسة على مركز في بطولة كأس العالم للأندية، بعد السقوط أمام بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية، والتي تأتي المنافسة على المركز الثالث في البطولة.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

أهداف بالميراس أمام الأهلي

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واٍتمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.