/678511/بعد-فترة-اختفاء-بوسي-تعود-بأحدث-أغنيتها-أنا-جيت

انتهت المطربة الشعبية بوسى من تسجيل أحدث أغنيتها، التي اتت بعنوان "أنا جيت" وهي من كلمات عمرو حسن، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، وإنتاج وليد منصور، وسوف تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

دوت الخليجيرصد إنتهاء الفنانة بوسي من تسجيل أغنيتها الجديدة بعد فترة توقف بعنوان “انا جيت”

وتعود بوسي باغنيتها الجديدة «أنا جيت»، بعد فترة انقطاع طويلة دامت لما يقرب من 4 أشهر.

وخلال الفترة الماضية، كانت بوسي تستعد لطرح 3 أغاني دفعة واحدة، بعدما تعاقدت مع محمد فؤاد الشهير"بميمى" لإدارة أعمالها، والذى سبق وأدار أعمال عدد من كبار نجوم الغناء منهم تامر حسنى، ويدير حاليا محمود العسيلى ومصطفى حجاج وأحمد جمال.

أغنية أنا جيت

وعادت الفنانة بوسي مرة أخرى لإسعاد متابعيها وجمهورها، من خلال أغنية “انا جيت” بالتعاون مع المنتج وليد منصور، وألحان عمرو الشاذلي، وكلمات عمرو حسن، وتوزيع عمرو الخضري.

والد الفنانة بوسي يهاجم أبنته

من ناحية اخرى، كان قد هاجم محمد شعبان، ابنته بوس، فقال إن آخر مرة تواصل فيها مع ابنته كان عندما أرسلت له أموالاً منذ 5 سنوات، مؤكدًا أنه ينتظر الموت في أي لحظة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إنجي أنور" مقدمة برنامج "مصر جديدة"، مساء اليوم الأحد، تابع شعبان: محدش بيسأل عليا منذ فترة كبيرة.. وآخر مرة مكالمة وسؤال من ابنتي بوسي منذ عامين.

وواصل والد المطربة بوسي: هناك حالة جحود من بنتي معايا، وأنا مش أب جاحد، وقالت لي انسى إن ليك بنت وعملت لي بلوك.

أغنية أبيع الدنيا