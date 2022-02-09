/678515/مهرجان-الإسكندرية-يفتتح-دورته-الثامنة-بفيلم--A-Firecracker-Story

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 حتى 16 فبراير القادم، الذي تقام فعالياته في سينما مترو، وقد قع اختيار إدارة المهرجان على فيلم صيني.

دوت الخليج يرصد لكم الفيلم الصيني الذي سيتم به افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان وذلك خلال السطور القادمة.

الفيلم الصيني A Firecracker Story

ووقع اختيار إدارة المهرجان على الفيلم الصيني A Firecracker Story للمخرج Zhizi Hao، والتي تدور قصته حول الطفل "ديان" الذي يواجه مشكلة كبيرة بعدما صدر قرار بمنع الاحتفال بالألعاب النارية، فيقوم الفيلم بأخذنا في رحلة مع الطفل الصغير الذي يبدأ البحث عن وسيلة بديلة للإحتفال برأس السنة، حيث يشارك الفيلم في المسابقة الروائية الدولية بالمهرجان.

كما قد تم ترشيح الفيلم للكأس الذهبية بمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، بالإضافة لعرضه في المهرجان الدولي للفيلم والتليفزيون برومانيا 2021، ومهرجان موسكو للفيلم القصير 2021، مهرجان Soundscreen في إيطاليا 2021، وسيكون عرضه في مهرجان الإسكندرية هو العرض الأول له في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المهرجان من 5 مسابقات

وكانت، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن أفلام المسابقات الخمسة التي يتضمنها المهرجان في دورته الجديدة، وهي مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

الدورة الثامنة للمهرجان

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

إدارة المهرجان

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيس للمهرجان، موني محمود الإدارة الفنية المهرجان، ومحمد سعدون مدير للمهرجان، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وقد أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.