/678518/غضب-كبير-من-جماهير-الهلال-بعد-الخسارة-من-تشيلسي-الزعيم-أفضل

جاءت حالة غضب شديدة من جماهير الهلال السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الخسارة أمام تشيلسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحالة الغضب الشديدة جاءت بسبب الخسارة بالرغم أن الهلال قدم مباراة قوية أمام تشيلسي وكان قريب بشكل كبير من التعادل.

وقال العديد من جماهير الفريق السعودي بأن الهلال كان أفضل من تشيلسي، وكانوا يريدون الفوز والتأهل لنهائي كأس العالم، لذلك هم في حالة غضب بسبب الفرص الكثيرة المهدرة.

تشيلسي يسرق بطاقة التأهل من الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية 2022

انتهت أحداث المباراة بين تشيلسي والهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البلوز، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ظهر بطل قارة آسيا أمام بطل قارة أوروبا بكل قوة، ليضع بطل القارة العجوز في موقف صعب، ليلعب معه الحظ في خطأ دفاعي يعطي له الأفضلية في نتيجة المباراة.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

بهذا الفوزي يضرب الهلال السعودي موعد مع الأهلي المصري، على تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية، فيما يلتقي تشيلسي مع بالميراس البرازيلي، في نهائي البطولة، والتي تنطلق في السبت المقبل، وتحتضن منافسات كأس العالم للأندية 2022 الأراضي العربية الإماراتية.

ويغيب توماس توخيل عن المباراة لإصابته بـ فيروس كورونا، ويستمر الرسم التكتيتي للبلوز كما هو حتى في غياب الألماني توماس.

تشكيل تشيلسي ضد الهلال السعودي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: تياجو سيلفا، كريستنسن، روديجير.

وسط الملعب: ماركوس ألونسو، جورجينيو، كوفاسيتش، هافيرتز، حكيم زياش، أزبيلكويتا.

الهجوم: روميرو لوكاكو – حكيم زياش.

تشكيل الهلال في مواجهة تشيلسي :

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج سو، محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.