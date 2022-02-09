/678520/الجونة-يفوز-على-طلائع-الجيش-بهدف-في-الدوري-المصري

حقق الجونة الفوز على نظيره طلائع الديش بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الجونة المباراة بضغط كبير على طلائع الجيش وهدد مرماهم في أكثر من كرة، حتى سجل إسلام عبد النعيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، من عرضية يضعها في الشباك.

ثم حاول طلائع الجيش أن يعود في اللقاء وسيطروا على المباراة بشكل كبير، وأضاعوا أكثر من هجمة في ظل التكتل الدفاعي من جانب لاعبي الجونة، الذين حافظوا على تقدمهم بهدف.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الجونة عند النقطة رقم 11 في المركز التاسع، بينما يتوقف رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط، في المركز السادس عشر.

التعادل السلبي يحسم لقاء إنبي ومصر المقاصة بالدوري المصري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة إنبي ومصر المقاصة، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثامن جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة تحفز من قبل الفريقين طوال أحداث المباراة، في محاولة الحفاظ على شباك كلاهما، والإعتماد على الهجمات المرتده باللقاء.

تأتي منافسة اليوم بين إنبي ومصر المقاصة، في أولى مباريات الدوري المصري، والذي استأنف بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

يحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي ومصر المقاصة

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.