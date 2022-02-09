/678524/بسبب-رقصه-فى-شوارع-الرياض-حسن-الرداد-يتعرض-لموجة-انتقادات-لاذعة-فيديو

تعرض الفنان حسن الرداد، لموجة من الانتقادات اللاذعة، عقب ظهوره برفقة مجموعة من أصدقائه الأجانب بوصلة رقص علنية بإحدى الدول العربية.

دوت الخليجيرصد الفيديو الراقص لحسن الرداد مع أصدقائه بشوارع الخليج

ونشر حسن الرداد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فيديو له مع أصدقائه يترقصان في الشوارع العامة، معلقًا عليها: “تقشعر لها الأبدان مع رفاقي”.

الجمهور يستمر فى إنتقاد حسن الرداد

وانتقد الكثير على السوشيال ميديا الفيديو المنتشر عبر الصفحة الشخصية للفنان حسن الرداد على الانستجرام، وعلق المتابعين عليه،قائلين: "شو قصة حسن الرداد.. فيديوهات الرقص زايدة".

وقال أحد المتابعين ساخرا من الفنان حسن الرداد، قائلا:" شو ماله هذا الهبيل؟؟!!".

وتسال بعض المتابعين والتى تكرر التعليق على الفيديو المنتشر قائلين: "مالك يا ابو على جرالك أيه".

إنتهاء تصوير تحت تهديد السلاح

هذا وانتهى حسن الرداد مع صناع فيلم “تحت تهديد السلاح، من تصويره، والذي يعود به بقوة بعد أزمته النفسية التي مر بها العام الماضي، ويخوض البطولة أمام الفنانة المتألقة مي عمر.

ويجسد حسن الرداد دور صاحب معرض سيارات خلال أحداث فيلم تحت تهديد السلاح، ويُتهم في جريمة قتل ويتم البحث عن ملابسات الجريمة ويتعرض للعديد من المشاكل التي تعرقل حياته، ونرى خلال تطورات الأحداث ما يواجهه حسن الرداد وكل من حوله.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

وكان قد شارك فى حفل توزيع joy awards عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.