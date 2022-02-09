«علامة كبيرة في الفن».. رسائل مؤثرة من النجوم لفاروق فلوكس خلال ندوة تكريمه

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دوت الخليجيرصد رسائل نجوم الفن للفنان فاروق فلوكس بندوة تكريمه

ووجه عدد كبير من نجوم الفن رسائل حب للفنان القدير أثناء تكريمه من خلال فيلم تسجيلي تم عرضه في بداية الندوة، فقال المخرج سمير العصفوره بأن فلوكس يمتلك خفة دم كبيرة وأن عمله كمهندس ساعده في الفن، وكان دائما معه علبة كبيرة يوجد بها الكثير من الأدوية يستخدمها في علاج أصدقائه.

نشوى مصطفى والمخرج عمر عبد العزيز

وأشادت نشوى مصطفى بفلوكس، مؤكدة على أنه علامه كبيرة في الفن متمنية له العديد من الأعمال خلال الفترة القادمة، بينا وصفه المخرج عمر عبد العزيز، بأنه من الفنانين العظماء في المسرح، ومكسب للفن المصري.

محمود حميدة

وقال محمد حميدة، متحدثا عن فلوكس: «ممثل عظيم ولديه قدرة كبيرة على التغيير دون عناء»، معربا عن استيائه من عدم تقديم أي عمل فني معه خلال مسيرتهما.

صابرين تشيد بفاروق فلوكس

وأضاقت صابرين هي الأخرى: «فاروق فلوكس كتاب ماشي على الأرض، مثقف للغاية ويعرف الكثير في كل شيء، مكتبة كبيرة، ووحشنا وعاوزين نشوفه في أي عمل ولو صغير».

وتحدث فلوكس خلال الندوة عن بداية مسيرته الفنية، قائلا: «من 65 سنة، وأنا وقف على المسرح هنا مثلت أول مرة في حياتي تمثيلية صامتة، وكنت حينها لم أكن أعلم شيئًا عن المسرح، وكل علاقتي بالمسرح كل خميس اسمع تمثيلية ليوسف وهبي».

فاروق فلوكس يكشف دور فؤاد المهندس في مسيرته الفنية

وتابع فاروق فلوكس حديثه عن مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن الفنان أبو بكر عزت هو من علمه المسرح، وعن طريقه تعرف بالفنان فؤاد المهندس الذي أصبح تلميذه هو وعبد المنعم مدبولي، مستكملا: «كانت مرحلة صعبة ما بين الهندسة والعمل وكنا بتشتغل بأمر تكليف من جمال عبد الناصر، لمده سنتين قابلة للتكليف مره تانية.. الحمد لله ربنا كرمني.. والفن شدني والحمد لله مشينا مشوار طويل».

فاروق فلوكس: الفن شيء عظيم يغذي الإنسان.. وهذه أمنيته

واستكمل فلوكس كلمته قاىلا: «بعتز بكلمة فنان جدًا خاصة بعد ما قرأت كثير عن الفن خاصة الفن التشكيلي وأرى أنه شيء عظيم يغذي الإنسان، وبعد ولادي هناك برج عالي جدًا هو انتم الجمهور الذي أحبني ووصلني لهذا التكريم على يد الوزير وإيهاب فهمي، وأرجوا أن يكرم زملاء جيلي لأنهم يستحقوا هذا التكريم».