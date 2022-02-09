/678528/تاريخ-مواجهات-الهلال-السعودي-مع-الأندية-المصرية-قبل-لقاء-الأهلي-بمونديال-الأندية

ضرب نادي الهلال السعودي موعد للمرة الأولى، مع فريق مصري، في بطولة رسمية، والتي تأتي في أكبر محافل العالم بمونديال الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الأهلي المصري مع الهلال السعودي، السبت المقبلن في لقاء يجمع بين الفريقين، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، من بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

تعادل الهلال أمام الترسانة 0/0 في الدور التمهيدي للبطولة العربية، في عام 1987، وفي العام التالي تكرر التعادل بين الهلال والأهلي بنتيجة 1/1 في تصفيات البطولة العربية.

‏فاز الأهلي على الهلال، بهدف نظيف ضمن بطولة النخبة العربية الأولى، في عام 1995، ليحرم الفريق السعودي من التتويج باللقب، ويمنحه لغريمه التقليدي الشباب، وفي العام التالي فاز الأهلي على الهلال 2 / 1 ضمن البطولة العربية الـ12.

الهلال يأخذ بالثأر من شباب الأهلي

ثأر الهلال لهزائمه أمام الأهلي، بعدما فاز شباب الفريق السعودي على نجوم الأهلي بهدف نظيف ضمن نهائي دورة الصداقة الدولية في عام 1995، وفي عام 2001 فاز الإسماعيلي على الهلال 2 / 1 ضمن نهائي كأس السوبر المصري السعودي.

ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال، تعادل الأهلي أمام الهلال سلبيا، قبل أن يفوز الهلال على الزمالك بثنائية نظيفة في نفس الموسم من البطولة العربية، وتعادلا إيابا 1/1، في موسم 2003 / 2004.

‏فاز الإسماعيلي في الذهاب على بطل الدوري السعودي بثنائية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال العرب 2004، قبل أن تنتهي مباراة الإياب 2 / 1 للفريق السعودي، ويصبح هدف عمر جمال وقتها كلمة السر في تأهل الدراويش.

الزمالك يضرب الهلال بثلاثية

فاز الزمالك على الهلال 3 / 2، في مباراة تحديد الثالث والرابع من دوري أبطال العرب 2003-2004، قبل أن يشهد الموسم التالي من البطولة العربية مواجهة بين الإسماعيلي والهلال وفاز الدراويش ذهابا بثنائية نظيفة، لتنتهي مباراة الإياب بهدف للكل منهما.

فاز الفريق الأبيض بثنائية مقابل هدف، على كأس السوبر المصري السعودي بموسم 2019 بين الزمالك والهلال، في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تشهد آخر المباريات التفوق على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.