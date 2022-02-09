حياة كريمة.. جامعة جنوب الوادى تنظم 183 قافلة شاملة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يعتزم تنفيذ مجموعة متنوعة من القوافل الشاملة اعتبارا من فبراير 2022 وحتى ديسمبر 2022 وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتوجيه كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجا وتنمية الريف المصرى مشيرا إلى أن عدد هذه القوافل 183 قافلة تضم خدمات طبية بشرية وطبية بيطرية وقوافل توعوية وذوى الاحتياجات الخاصة وتمريضية وزراعية ورياضية ومشروعات صغيرة وحرف وانشطة متنوعة. وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن عام 2021 شهد مشاركة كليات الطب والطب البيطرى والتربيه النوعية والرياضية والزراعة والتربية فى القوافل الشاملة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعدد 181 قافله لقرى ونجوع ومراكز محافظة قنا بلغ عدد المستفيدين من هذه القوافل اكثر من 50 الف حالة فى اطار مبادرة حياة كريمة.

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