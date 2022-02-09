عاجل- انخفاض 8 درجات فى طقس الخميس (أمطار وتقلبات جوية)

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، غدا الخميس، بشكل سريع بما يعادل 8 درجات تراجع، مع الشعور ببرودة فى خلال النهار ونشاط قوى للرياح فى الداخل شبه عاصف على سواحل المتوسط وأمطار عشوائية متفرقة على أقصى الشمال.





وفيما يلى تفاصيل أحوال الطقس على مدار غد الخميس

الغيوم

بعد أن سادت الأجواء الشتوية الدافئة نهارا على أغلب الأنحاء وسطعت الشمس بالفعل فى الأيام الأخيرة، ستبدأ الغيوم والسحب تعود من جديد على المناطق الشمالية بالتدريج وتزداد كثافتها خاصة مع يوم الخميس فى سماء سواحل المتوسط والقاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة وخليج السويس وحتى شمالى سيناء والصعيد، أما سماء وسط وجنوب الصعيد وسواحل البحر الأحمر فيسودها طقس مشمس على أغلب أوقات النهار

نشاط الرياح

تبدأ من الليلة وحتى غدا الخميس، السواحل الشمالية الغربية بالشعور بنشاط شديد للرياح مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة كمؤشر لبداية الانخفاض التدريجى والذى سيطال أغلب مناطق الجمهورية.

وتنشط الرياح على مدار اليومين بشكل عشوائى على سواحل المتوسط بشكل شبه عاصف من فترة لأخرى، وتتركز بشكل أعلى على السواحل الشمالية الغربية من السلوم ومطروح وحتى الإسكندرية ومعهم ساحل كفر الشيخ

وأما المناطق الداخلية وخاصة الشمالية مثل القاهرة الكبرى والوجه البحرى فتشعر بنشاط متوسط إلى أعلى من المتوسط للرياح يصحبه هبات قوية أحيانا خاصة على الأماكن المكشوفة والمرتفعة يمكنها إثارة الأتربة أثناء نشاطها لكن فى حدود كل منطقة وحسب جودتها وتأثيرها الأكبر يكون فى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

الإحساس الفعلى بدرجات الحرارة

تكون الأجواء نهارا على شمال البلاد باردة إلى شبه باردة خاصة أثناء فترات نشاط الرياح، وشديدة البرودة ليلا، بينما على مناطق جنوب الصعيد مع يوم الخميس فتكون شتوية معتدلة إلى شبه باردة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة ليلا.

ويصل الإحساس الفعلى لدرجات الحرارة على سواحل المتوسط إلى حوالى من 10 إلى 12 درجة بالنهار، و5 إلى 8 درجات بالليل، أما فى القاهرة الكبرى فتصل إلى حدود 16 إلى 17 درجة نهارا خاصة مع نهاية الانخفاض، و8 إلى 10 درجات فى الليل، بينما مناطق وسط وجنوب الصعيد تصل إلى حدود 18 إلى 20 درجة نهارا.

الأمطار

خلال اليومين تتعرض أحيانا بعض مناطق السواحل الشمالية لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تغزر للحظات لكن الأمطار بشكل عام لا تكون على فترات طويلة بل لفترات قليلة بالمقارنة بإحمالى أوقات اليوم وبكميات أقل من المعتادة، قد تمتد نادرا من الوقت إلى أى مكان للمناطق الشمالية الداخلية دون تحديد ولكن دون تأثير أيضا.

التقلبات الجوية

ستكون التقلبات الجوية خفيفة إلى متوسطة بالنسبة لطقس الشتاء لذلك الأجواء عموما تسمح بممارسة كافة الأنشطة البرية مع ارتداء الملابس الشتوية، ما عدا سواحل المتوسط ويمنع منعا باتا ممارسة كافة الأنشطة البحرية نظرا لاضطراب البحر بداية من الساعات القليلة المقبلة مع ارتفاع الأمواج والذى سيصل إلى ما بين 2 إلى 4 أمتار على طول خط الساحل.