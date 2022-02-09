/678539/عرض-فيلم-مجنون-فرح-في-المغرب-خلال-شهر-فبراير

يواصل فيلم «مجنون فرح» للمخرجة ليلى بوزيد، رحلته في دولة المغرب الشقيقة، من خلال عرضه في عدد من المدن هناك، والتي بدأها من يوم 4 فبراير الماضي، لتستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر.

دوت الخليجيرصد تفاصيل عرض فيلم مجنون فرح في المغرب

وتنطلق جولة الفيلم في المغرب استئنافاً لجولته حول العالم العربي التي ستصل إلى باقي الدول العربية قريباً، ومؤخراً تم إطلاق البوستر الدعائي لمجنون فرح الذي شارك في مهرجانيّ القاهرة السينمائي الدولي، والبحر الأحمر السينمائي الدولي.

تفاصيل جولة فيلم مجنون فرح بالمغرب

ويُعرض الفيلم بمقر المعهد بـ8 مدن مغربية، حيث سيعرض يوم 4 فبراير في مدينة القنيطرة، ويومي 9 و15 في مراكش، ويومي 10 و12 في طنجة، و11 فبراير في تطوان، وأيام 13 و14 و15 في الرباط، ويومي 15 و24 في الدار البيضاء، ويوم 19 في أغادير.

قصة فيلم مجنون فرح

ويحكي الفيلم قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس. في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس. بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

صناع فيلم مجنون فرح

فيلم مجنون فرح من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي، ومن إنتاج شركة Blue Monday Productions وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى التوزيع عالمياً Pyramide International.

الجمهور يشيد بفيلم مجنون فرح

ونال الفيلم إشادات نقدية واسعة على الصعيد العربي والدولي، إذ كتبت صوفيا أندرادي في جريدة هارفارد كريمسون "الفيلم مبهر بصرياً وعاطفياً، يترك المشاهد مُنتش ويريد المزيد"، بينما وصف لي مارشال الفيلم في سكرين دايلي بأنه "دافئ وعاطفي وجذاب بكل طريقة ممكنة"، بينما كتبت لاتيتيا راتان في موقع News in 24 "تحفة فنية للمخرجة ليلى بوزيد، يجسدها ممثلين جذابين وتمتلئ بالجمال والشاعرية"، ومحسن أمين في العين الإخبارية "فيلم تونسي يعالج عقدة الهوية والصراع مع الذات".