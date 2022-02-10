/678544/جمال-ياقوت-اهتمام-القيادة-السياسية-بقطاع-الشهر-العقاري-ادى-إلى-نقلة-نوعية

أكد جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة العدالة وبحث كل ما هو متعلق بتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مما إدى الى نقلة نوعية إيجابية حديثة.

العوامل التى أدت الى تطوير مصلحة الشهر العقاري:

واشاد جمال ياقوت، عبر لقائه فى برنامج على مسؤليتى المذاع على قناة صدى البلد، بمجهودات المستشار عمرو مروان فى المتابعة المباشرة والمستمرة لقطاع الشهر العقاري بصفة خاصة، مما كان له اثر ايجابى على تطوير قطاع مصلحة الشهر العقاري.

وأشار ان من العوامل الاخرى والتى أثرت بشكل ايجابى فى تطوير مصلحة الشهر العقاري هى وجود القاضى الجليل احمد حجازي، الحاصل على الدكتورة فى حقوق الإنسان ، وثقته فى موظفين وقطاع الشهر العقاري، بالإضافة الى وجود عدد كبير من الأعضاء الفنين والماليين وجميع العاملين فى مصلحة الشهر العقاري من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، مؤكدا ان كل هذه العوامل إدت الى تطوير وتعديل مصلحة الشهر العقاري .

أضاف جمال ياقوت ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تم أنشأها وفقًا لقانون ١١٤ لعام ١٩٤٦، وقال ان هذا القانون منذ نشأته نتمنى ان تمتد اليه يد التعديل لان هذا القانون ينظم العمل الفنى داخل المصلحة.

تعديل قانون الشهر العقاري:

وأوضح ان قانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري هو من شهد التعديل، مشيرًا إلى ان القوانين الآتية: قانون ٦٨ لعام ١٩٤٧ الخاص بالتوثيق، وقانون ١٤٢ لعام ١٩٦٤ الخاص بالسجل العيني والأراضى الزراعية وقوانين أخرى تنظم داخل مصلحة الشهر العقاري لم يمتد اليهم يد التعديلات، مؤكدا على أهمية تعديل هذا القانون بعد العمل به لمدة ٧٦ عام ليواكب التغيير المجتمعي والفكرة والتغيير الذى حدث فى الثروة العقارية.