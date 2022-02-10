/678542/لما-صاحبي-يخرجني-اسهر-مع-بنات-عمر-كمال-يثير-الجدل-بصورة-مع-كوكسال-بابا

شارك المطرب عمر كمال صورة تجمعه بكوكسال بابا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وكانوا برفقة بنات وفي جو من المرح علق عمر كمال على هذه الصورة.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق عمر كمال على صورة تجمعه بكوكسال بابا وذلك خلال السطور القادمة.

عمر كمال وكوكسال بابا

وعلق مطرب المهرجانات الشعبية على صورته مع كوكسال بابا، والتي ظهر بها بجوار عدد من الفتيات، قائلًا:”لما اكون علي الله حكايتي و صاحبي يخرجني اسهر مع بنات”.

تفاصيل حفل حسن شاكوش وعمر كمال في أمريكا

وروج حسن شاكوش للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشر البوستر الرسمي لحفله مع عمر كمال، وعلق عليه قاىلا: «انتظرونا في أمريكا أن شاءالله».

عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة

هذا وشوق مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان عمر كمال جمهوره لأغنتيه الجديد الذي من المقرر أن يشارك صانع المحتوي الشهير «كوكسال بابا».

وطرح كمال البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والذي ظهر به كوكسال بابا مع عمر كمال وعدد من الراقصات الاستعراضية، ومن المقرر أن تحقق هذه الأغنية نجاحات ساحقة منذ بدء طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

خناقة عمر كمال في حفله الأخير

من ناحية اخرى، تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفلة المطرب الشعبي عمر كمال في سياتل واشنطن، وظهر في الفيديو مشاهد عنيفة بين أشخاص من الحفلة وانتشرت حالة من التوتر في المكان وإنفعال رجال الشرطة لمحاولة السيطرة على الوضع.

وجاءت التعليقات على الفيديو مهاجمة للمطرب عمر كمال بشكل كبير، حيث قال أحد التعليقات:”هيك مطرب بيتفرج عليه هيك جمهور كيف متوقع يكون جمهور حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا اقل شي يصير هيك شي”.

عمر كمال يرد على منتقديه بتصريحات نارية

هذا وحرص مطرب المهرجان الشعبية، الفنان عمر كمال، الرد على الرسائل المعادية له، والتي زادت في الآونة الأخيرة، في ظل استعراضته المختلفة وحفلاته التي يتباهى بها مؤخرا، فضلا عن تصريحاته المثيرة خاصة بعد إعلان النقابة استبعاد عدد من زملائه من الغناء.

وكتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مدافعا عن نفسه، ومؤكدًا على حبه الشديد للغناء: «أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة أسمها غنا .. سعيت ف السكة ديه وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا و رزقنى من وسع بعد ضيقة و تعب .. ممكن أكون صح و بعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار .. ده موضوع هنعرفه ف الاخرة لما نقف قدام ربنا».