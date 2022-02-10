نشرة أخبار الفن: تعليق ناري من بسمة وهبة على شائعة عودة شيرين لحسام حبيب.. تراك «فلانتينو» لعفروتو وديزي الـ 13 على يوتيوب العالم.. عودة خلافات مي حلمي ومحمد رشاد مرة أخرى

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تمت اليوم الموافق الأربعاء 9 فبراير العديد من الأحداث، التي أثارت الجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منها الذي صدم الجمهور والذي أثار التساؤلات والذي أحب الجمهور سماعة، ويرصد لكم موقع دوت الخليج هذه الأحداث خلال السطور القادمة.

تصريحات بسمة وهبة بشأن أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

واتت تصريحات بسمة وهبة على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، على النحو الآتي:

- فوجئت الفجر بانتشار خبر عودة شيرين وحسام، وبالنسبة لي فرحت جدًا وده الطبيعي.

- ما شهدناه يعد جريمة جديدة من جرائم السوشيال ميديا وحلقة جديدة من كوارثها التي أصبحت مثل القاتل المتسلسل ينهي حياة شخص بالشائعات أو بالتدخل.

- فطرتنا أننا نفرح لفرح الناس ونزعل على زعل الناس، ونفرح بعمار البيوت مش بخرابها.

- بتمنى رجوع شيرين وحسام لأني عارفة ومتأكدة أنهم بيحبوا بعض جدًا.

- مهما حصل من أخطاء البني آدمين لازم تتنازل عشان العشرة والمحبة.

-شيرين الإنسانة قبل المطربة، واللي زيها بيغفروا ويسامحوا ويتناسوا الأخطاء فهي بنت بلد وجدعة.

- نعلم جيدًا أن العلاج النفسي له آثار جانبية، وهو ما أعتقد أن يكون قد جعل انفعالات شيرين أكثر من الطبيعية.

تراك فلانتينو لعفرتو وديزي يحتل المركز الـ13 على العالم

تصدر تراك «فلانتينو» وهو غناء مشترك بين مغني الراب عفرتو ومغني الراب ديزي، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك عن طريق إحتلاله المركز الـ13 على العالم بعد عرضه بيومين فقط، وجاءت مجمل مشاهداته إلى الآن حوالي 100 ألف مشاهدة، ويحتل المركز الـ8 في اليوتيوب المصري.

خلافات مي حلمي ومحمد رشاد تعود مرة أخرى

انتشرت خلال الفترة الماضية خلافات عديدة بين مي حلمي وطليقها محمد رشاد، شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي بشكل ملحوظ، واستكمالًا لسلسة إثارة الجدل والخلافات بين مي حلمي ومحمد رشاد خرجت الأولى لتثير الجدل مرة أخرى.

حيث نشرت الإعلامية مي حلمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام خاصية الـ”ASK” في ستورى عبر حسابها الرسمي كان محتواه:”الناس اللي بنبقى قرفانين منهم بيبقوا عارفين ولا حاسين وعاملين عبط؟ في الحالتين احنا قرفانين منكم”.

وخرج المطرب محمد رشاد عن صمته ليرد عليها بنشر صورة له على حسابه الرسمي بموقع تبادل اصلور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلًا: ”ليس كل ما يقال يستحق الرد”.

حسن الرداد يتعرض لموجة انتقادات لاذعة

تعرض الفنان حسن الرداد، لموجة من الانتقادات اللاذعة، عقب ظهوره برفقة مجموعة من أصدقائه الأجانب بوصلة رقص علنية بإحدى الدول العربية.

ونشر حسن الرداد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فيديو له مع أصدقائه يترقصان في الشوارع العامة، معلقًا عليها: “تقشعر لها الأبدان مع رفاقي”.

وانتقد الكثير على السوشيال ميديا الفيديو المنتشر عبر الصفحة الشخصية للفنان حسن الرداد على الانستجرام، وعلق المتابعين عليه،قائلين: "شو قصة حسن الرداد.. فيديوهات الرقص زايدة".

وتسال بعض المتابعين والتى تكرر التعليق على الفيديو المنتشر قائلين: "مالك يا ابو على جرالك أيه".

والد حسام حبيب عن عودة نجله لشيرين عبد الوهاب: «رجعوا ومحدش قالي»

أثارت الفنان شيرين عبد الوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب الجدل حولهما في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشرت عدد من الشائعات حول عودت الثنائي مرة أخرى، بدأتها الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت حسين حبيب معلقا على تلك الشائعات، ومتعجبًا من تلك الأنباء المتداولة: «بجد رجعوا.. محدش قالي».