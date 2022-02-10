/678545/مانشستر-سيتي-يفوز-على-برينتفورد-وتوتنهام-يسقط-في-الدوري-الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيطر مانشستر سيتي على معظم مجريات المباراة، وهدد لاعبوه مرمى برينتفورد، حتى أستطاعوا أن يحرزا هدفين ليواصلوا تصدرهم للدوري.

وأفتتح رياض محرز الأهداف في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، صم عزز كيفين دي بروين بالهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الجانب الأخر خسر توتنهام أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3/2، ليبتعد الفريق عن مراكز التوب فور.

وبتلك النتائج أرتقع رصيد مانشتسر سيتي للنقطة رقم 60 متصدراً لجدول الدوري، فيما ظل برينتفورد بالمركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

وظل رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة رقم 28 في المركز العاشر.

كيروش: لو مشيت من منتخب مصر مش عايز الشرط الجزائي

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، في مداخله تلفيزونية، عن موقف البرتغالي كارلوس كيروش، مع المنتخب الوطني الأول، في الفترة القادمة.

كما أكد الكومي، على موقف عقد كيروش مع اتحاد الكرة، في حالة الإقالة من قبل الاتحاد، والذي يشمل أن يأخذ راتب شهرين في حالة رحيله.

قدم البرتغالي كارلوس كيروش بطولتين من أقوى البطولات للفراعنة في العقد الأخير، سواء في كأس العرب، والتي تواجد بها في المربع الذهبي، وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي حل فيها وصيف البطولة.

تصريحات إيهاب الكومي

وقال الكومي خلال مداخلة تلفزيونية أن خالد الدرندلي ووليد العطار عقدا اجتماعا إداريا مع كيروش، عرض فيه الأخير طلباته والتجهيزات مثل ملاعب التدريب وفندق الإقامة وصالة ألعاب رياضية، وأن الدرندلي أكد لـ كيروش أنه سيتم الاستجابة لطلباته أبرزها تجهيز صالة ألعاب رياضية على أعلى مستوى خلال ساعات قليلة وتركيب الأجهزة.

وعن أنباء طلب كيروش إجراء تغيير في تشكيل الجهاز الفني، قال إنه ليس لديه معلومة بشأن الأنباء المتداولة، وأن كيروش هو المسؤول الأول عن الجهاز الفني والرؤية الفنية للفريق وله الحق في تغيير تشكيل الجهاز الفني إذا رغب.